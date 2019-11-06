Son Dakika Haberleri: UEFA Avrupa Ligi'nin 4. hafta heyecanı
Son Dakika Spor UEFA Avrupa Ligi'nin 4. hafta heyecanı

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. hafta heyecanı

6 saat önce

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Türk takımları Beşiktaş, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir, karşılaşmalarını deplasmanda oynayacak.

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. hafta heyecanı, System.String[]

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Türk takımları Beşiktaş, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir, karşılaşmalarını deplasmanda oynayacak.


UEFA Avrupa Ligi gruplarında 4. hafta heyecanı bugün tek maç ile başlayacak, diğer müsabakalar ise yarın oynanacak. Bu hafta Türk takımlarının 3'ü de deplasmanda mücadele edecek. D Grubu'nda Trabzonspor, Rus ekibi Krasnodar'a, J Grubu'nda Başakşehir, Avusturya takımı Wolfsberger ile, K Grubu'nda da Beşiktaş, Portekiz temsilcisi Braga ile karşı karşıya gelecek.


UEFA Avrupa Ligi'nda haftanın programı şöyle:


Bugün


F Grubu


18.50 Vitoria Guimaraes - Arsenal


Yarın


A Grubu


20.55 Dudelange - Sevilla


20.55 APOEL Nicosia - Karabağ


B Grubu


20.55 Kopenhag - Dinamo Kiev


20.55 Lugano - Malmö


C Grubu


20.55 Basel - Getafe


20.55 Krasnodar - Trabzonspor


D Grubu


20.55 Rosenborg - Sporting Lisbon


20.55 LASK Linz - PSV Eindhoven


E Grubu


20.55 Lazio - Celtic


20.55 CFR Cluj - Rennes


F Grubu


20.55 Standard Liege - Eintracht Frankfurt


G Grubu


23.00 G.Rangers - Porto


23.00 Feyenoord - Young Boys


H Grubu


23.00 Espanyol - Ludogorets Razgrad


23.00 Ferencvaros - CSKA Moskova


I Grubu


23.00 Oleksandria - Saint-Etienne


23.00 Wolfsburg - Gent


J Grubu


23.00 Wolfsberger - Başakşehir


23.00 Mönchengladbach - Roma


K Grubu


23.00 Sporting Braga - Beşiktaş


23.00 Wolverhampton - Slovan Bratislava


L Grubu


18.50 FC Astana - AZ Alkmaar


23.00 Manchester United - Partizan Belgrade - İSTANBUL

Trabzonspor, Beşiktaş, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 11:14 Kaynak: İHA
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