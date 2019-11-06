UEFA Avrupa Ligi'nin 4. hafta heyecanı

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Türk takımları Beşiktaş, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir, karşılaşmalarını deplasmanda oynayacak.



UEFA Avrupa Ligi gruplarında 4. hafta heyecanı bugün tek maç ile başlayacak, diğer müsabakalar ise yarın oynanacak. Bu hafta Türk takımlarının 3'ü de deplasmanda mücadele edecek. D Grubu'nda Trabzonspor, Rus ekibi Krasnodar'a, J Grubu'nda Başakşehir, Avusturya takımı Wolfsberger ile, K Grubu'nda da Beşiktaş, Portekiz temsilcisi Braga ile karşı karşıya gelecek.



UEFA Avrupa Ligi'nda haftanın programı şöyle:



Bugün



F Grubu



18.50 Vitoria Guimaraes - Arsenal



Yarın



A Grubu



20.55 Dudelange - Sevilla



20.55 APOEL Nicosia - Karabağ



B Grubu



20.55 Kopenhag - Dinamo Kiev



20.55 Lugano - Malmö



C Grubu



20.55 Basel - Getafe



20.55 Krasnodar - Trabzonspor



D Grubu



20.55 Rosenborg - Sporting Lisbon



20.55 LASK Linz - PSV Eindhoven



E Grubu



20.55 Lazio - Celtic



20.55 CFR Cluj - Rennes



F Grubu



20.55 Standard Liege - Eintracht Frankfurt



G Grubu



23.00 G.Rangers - Porto



23.00 Feyenoord - Young Boys



H Grubu



23.00 Espanyol - Ludogorets Razgrad



23.00 Ferencvaros - CSKA Moskova



I Grubu



23.00 Oleksandria - Saint-Etienne



23.00 Wolfsburg - Gent



J Grubu



23.00 Wolfsberger - Başakşehir



23.00 Mönchengladbach - Roma



K Grubu



23.00 Sporting Braga - Beşiktaş



23.00 Wolverhampton - Slovan Bratislava



L Grubu



18.50 FC Astana - AZ Alkmaar



23.00 Manchester United - Partizan Belgrade - İSTANBUL