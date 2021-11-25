UEFA Avrupa Ligi: Olympiakos: 0 - Fenerbahçe: 0 (İlk yarı) - Son Dakika

Fenerbahçe: Berke Özer xx, Osayi-Samuel xx, Tisserand xx, Kim xx, Novak xx, Mert Hakan xx, Sosa xx, Zajc xx, İrfan Can xx, Rossi xx, Berisha xx

39. dakikada kaleyi karşıdan gören bir noktadan Berisha'nın kullandığı serbest vuruşta top üst ağlarda kaldı.

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 5. maçında Fenerbahçe , deplasmanda Yunan ekibi Olympiakos ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

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