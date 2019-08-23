Son Dakika Haberleri: UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçları oynandı, işte sonuçlar
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UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçları oynandı, işte sonuçlar

54 dakika önce

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçları oynandı, işte sonuçlar

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçları oynandı, işte sonuçlar, System.String[]

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçları oynandı. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki ikinci önemli turnuvasında play-off turu ilk ayağı, 21 karşılaşmayla sona erdi.


Trabzon, konuk olduğu Yunanistan'ın AEK takımını 3-1 mağlup etti. Gruplara kalacak ekipler, 29 Ağustos'ta oynanacak rövanşların ardından belirlenecek.

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Yunanistan, Avrupa, Spor

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 09:30 
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