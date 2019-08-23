UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçları oynandı, işte sonuçlar
54 dakika önce
UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçları oynandı, işte sonuçlar
UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçları oynandı. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki ikinci önemli turnuvasında play-off turu ilk ayağı, 21 karşılaşmayla sona erdi.
Trabzon, konuk olduğu Yunanistan'ın AEK takımını 3-1 mağlup etti. Gruplara kalacak ekipler, 29 Ağustos'ta oynanacak rövanşların ardından belirlenecek.
Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 09:30
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