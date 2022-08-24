Andreas Georgson: "Karşımızda yeni bir Sivasspor olacak" - Son Dakika
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Andreas Georgson: "Karşımızda yeni bir Sivasspor olacak"

24.08.2022 20:58
Andreas Georgson: "Karşımızda yeni bir Sivasspor olacak"

UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu rövanş maçında yarın deplasmanda DG Sivasspor ile karşılaşacak olan Malmö'de Teknik Direktör Andreas Georgson, "Karşımızda yeni bir Sivasspor olacak ve farklı bir şekilde mücadele edeceklerini biliyoruz.

UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu rövanş maçında yarın deplasmanda DG Sivasspor ile karşılaşacak olan Malmö'de Teknik Direktör Andreas Georgson, "Karşımızda yeni bir Sivasspor olacak ve farklı bir şekilde mücadele edeceklerini biliyoruz. Bunu düşünerek hazırlıklarımızı yaptık" dedi.

Malmö Teknik Direktörü Andreas Georgson, maçın oynanacağı Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Georgson, "Bu maçın farklı bir maç olacağını düşünüyoruz. Malmö de oynadığımız ilk maçta Sivasspor'un çok fazla risk almadığını, daha çok kapalı ve oyunu yavaşlatan tarzda oyun ortaya koyduğunu gördük. Şimdi puana ihtiyaçları olduğundan ötürü daha sert, baskılı ve arzulu başlamalarını düşünüyoruz" dedi.

"HATAMI KABUL EDİYORUM"

Bir gazetecinin, "Malmö'de Rıza Çalımbay ile selamlaşmadınız. Bunun hakkında ne söylemek istersiniz?" şeklindeki sorusuna Georgson, "Açıkçası İsveç'te genel olarak maçlardan önce el sıkışma anlamında böyle bir geleneğimiz yok. Ama hocamızın dediğini haklı buluyorum, ona merhaba diyecek bir fırsatım olmadı, merhaba demek isterdim. Bunun dışında başka bir kaç hatalarda oldu, maçtan önce çimlerin kesilmesi gerekiyordu. Maçlardan önce o çimin biçilmemesi durumu oldu. Basit bir hata yaptık, evet kabul ediyorum bunu. Bu hataları tekrarlamamak için elimden geleni yapacağım" cevabını verdi.

"ELEMELERDE PSİKOLOJİ DAHA FARKLI OLUR"

Malmö Teknik Direktörü Andreas Georgson, avantajlı durumda olduklarını ancak buna rağmen maça dikkatli çıkacaklarını söyledi. Georgson, "Stadyum gerçekten çok güzel bir stadyum. Tamamen futbol için inşa edilmiş, taraftar atmosferin çok olacağından hiç şüphem yok. İlk maçı 3-1 biz aldık, bu bizim için iyi bir avantaj. Bu iki ayaklı bir maç, elemelerde psikoloji daha farklı olur. Çünkü ilk maçı bizim almamıza rağmen, Sivasspor'un farklı bir oyun ortaya koyacağından eminiz. Karşımızda yeni bir Sivasspor olacak ve farklı bir şekilde mücadele edeceklerini biliyoruz. Bunu düşünerek hazırlıklarımızı yaptık. İlk galibiyeti aldık ama bu avantajı göz önünde bulundurarak değil, tamamen hazırlanarak geldik. Tamamen taraftarlarla dolu bir stadyumda oynamak her zaman daha iyidir. Oyunculara her zaman unutamayacağı anılar bırakabilir, anı yaşamanın değerini hatırlattığını düşünüyorum" diye konuştu.

(Oğuzhan Sarzep - Volkan Kaplan/İHA)

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Andreas Georgson: 'Karşımızda yeni bir Sivasspor olacak' - Son Dakika

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