UEFA Avrupa Ligi play-off turunda İstanbul derbisi ihtimali

Avrupa kupalarında yoluna UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'ndan devam edecek Galatasaray , İskoçya ekibi St. Johnstone ile eşleşmişti.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, Avrupa Ligi play-off turu kura çekiminin 2 Ağustos Pazartesi günü İsviçre 'nin Nyon kentinde yapılacağı ve aynı ülke takımlarının bu turda karşılaşabileceği kaydedildi.

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