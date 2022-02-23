UEFA Avrupa Ligi play-off turunda rövanş heyecanı - Son Dakika
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UEFA Avrupa Ligi play-off turunda rövanş heyecanı

23.02.2022 10:00
UEFA Avrupa Ligi play-off turunda rövanş heyecanı

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu rövanş maçları yarın oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu rövanş maçları yarın oynanacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turunda yarın 8 karşılaşma oynanacak. 17 Şubat tarihinde oynanan ilk maçların ardından yarınki müsabakalar sonrası son 16 turuna yükselecek 8 takım belli olacak.

DEV TAKIMLAR SON 16'YA ÇIKMAK İÇİN SAHADA

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16'ya kalma mücadelesi verecek takımların karşı karşıya geleceği bu turda sonucu merakla beklenen birçok maç yer alıyor. Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplarını 3. sırada bitiren; RB Leipzig, Porto, Borussia Dortmund, Sheriff, Barcelona, Atalanta, Sevilla ve Zenit yoluna Avrupa Ligi'nde devam etti.

Bu sezon Avrupa Ligi gruplarında mücadele eden Galatasaray, 12 puanla lider tamamladığı için turnuvaya son 16 turundan dahil olacak.

UEFA Avrupa Ligi play-off rövanş maçlarının programı şöyle:

20.45 Dinamo Zagreb - Sevilla (1-3)

20.45 Real Sociedad - RB Leipzig (2-2)

20.45 Olympiakos - Atalanta (1-2)

20.45 Lazio - Porto (1-2)

23.00 Napoli - Barcelona (1-1)

23.00 Real Betis - Zenit (3-2)

23.00 Rangers - B. Dortmund (4-2)

23.00 Sporting Braga - Sheriff (0-2)

(İsmail Yasin Akçın/ İHA)

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda rövanş heyecanı
UEFA Avrupa Ligi play-off turunda rövanş heyecanı

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UEFA Avrupa Ligi'nde son 16'ya kalanlar belli oluyor UEFA Avrupa Ligi'nde son 16'ya kalanlar belli oluyor Real Betis Zenit karşılaşmasında Halil Umut Meler düdük çalacak Real Betis Zenit karşılaşmasında Halil Umut Meler düdük çalacak

RB Leipzig, Dortmund, Play Off, UEFA, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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