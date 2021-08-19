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UEFA Avrupa Ligi: Randers: 0 Galatasaray: 1 (İlk yarı) - Son Dakika

UEFA Avrupa Ligi: Randers: 0 Galatasaray: 1 (İlk yarı)

19.08.2021 20:57
UEFA Avrupa Ligi: Randers: 0 Galatasaray: 1 (İlk yarı), System.String[]

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında Galatasaray deplasmanda Danimarka ekibi Randers ile karşılaşıyor.

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında Galatasaray deplasmanda Danimarka ekibi Randers ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı sarı-kırmızılıların 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

8. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Emre'nin şutunda top kaleci Carlgren'den döndü. Dönen topla buluşan Kerem'in şutunda kaleci yine gole izin vermedi.

14. dakikada Muslera'nın hatalı vuruşunda topu kapan Egho'nun şutunda Uruguaylı file bekçisi ayaklarıyla meşin yuvarlağı kornere çeldi.

25. dakikada Mustafa Muhammed'in pasında ceza yayına yakın bir noktada topla buluşan Kerem'in üç rakibinin arasından sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

Stat: Randers

Hakemler: Gil Manzano xx, Diego Barbero xx, Angel Rodriguez xx

Randers: Carlgren xx, Kallesoe xx, Piesinger xx, Marxen xx, Kopplin xx, Klysner xx, Johnsen xx, Lauenborg xx, Tibbling xx, Hammershoj-Mistrati xx, Egho xx

Yedekler: Jonas Dakir, Jesper Lauridsen, Jakob Ankersen, Tosin Kehinde, Mads Enggard, Oliver Kristensen, Issah Salou, Filip Kristensen, Filip Bundgaard, Nicolai Brock-Madsen, Alhaji Kamara, Karl Leth

Teknik Direktör: Thomas Thomasberg

Galatasaray: Muslera xx, Yedlin xx, Luyindama xx, Alpaslan Öztürk xx, Patrick van Aanholt xx, Taylan Antalyalı xx, Emre Akbaba xx, Berkan Kutlu xx, Emre Kılınç xx, Kerem Aktürkoğlu xxx, Mustafa Muhammed xx

Yedekler: İsmail Çipe, Berk Balaban, Işık Kaan Arslan, Sacha Boey, Babel, Ömer Bayram, Aytaç Kara, Arda Turan, Sofiane Feghouli, Radamel Falcao, Barış Alper Yılmaz, Mbaye Diagne

Teknik Direktör: Fatih Terim

Gol: Kerem (dk. 25) (Galatasaray) - İSTANBUL

UEFA Avrupa Ligi: Randers: 0 Galatasaray: 1 (İlk yarı)
UEFA Avrupa Ligi: Randers: 0 Galatasaray: 1 (İlk yarı)
UEFA Avrupa Ligi: Randers: 0 Galatasaray: 1 (İlk yarı)

Galatasaray, Danimarka, Play Off, UEFA, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor UEFA Avrupa Ligi: Randers: 0 Galatasaray: 1 (İlk yarı) - Son Dakika Spor


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