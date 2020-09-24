Alanyaspor, Avrupa'ya veda etti - Son Dakika

Alanyaspor, Avrupa'ya veda etti

UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda Alanyaspor, deplasmanda Norveç ekibi Rosenborg ile karşılaştı.

Alanyaspor, Avrupa'ya veda etti, System.String[]

UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda Alanyaspor, deplasmanda Norveç ekibi Rosenborg ile karşılaştı. Mücadeleden 1-0 mağlup ayrılan Alanyaspor, Avrupa'ya veda etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

4. dakikada sol kanattan Hedenstad'ın köşe vuruşunda ceza sahası içinde Islamovic'in kafa vuruşu yandan dışarı çıktı.

26. dakikada Bareiro'nun pasında topla buluşan Efecan sağ kanattan ceza sahasına girerek vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak yandan auta gitti.

45. dakikada ceza saha sol çaprazdan Bakasetas'ın yerden sert şutunda top az farkla dışarı çıktı.

57. dakikada sağ kanattan Hedenstad'ın kullandığı serbest vuruşta arka direkte Reginiussen'in kafa vuruşunda kaleci Marafona gole izin vermedi.

59. dakikada Holse'nin kullandığı serbest vuruş sonrasında altıpas içinde topu önünde bulan Konradsen, yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-0

72. dakikada ceza sahsı içi sol çaprazda topla buluşan Davidson'un şutunda kaleci Hansen meşin yuvarlağı kontrol etti.

87. dakikada sağ kanattan Onur'un ortasında ceza sahası içinde topa iyi yükselen Bareiro'nun kafa vuruşu az farkla auta çıktı.

Stat: Lerkendal

Hakemler: Kristo Tohver xx, Silver Koiv xx, Sten Klaasen xx

Rosenborg: Hansen xx, Pa Konate xx, Eyjolfsson xx, Hedenstad xx, Reginiussen xx, Konradsen xxx, Zachariassen xx, Skjelbred xx, Carlo Holse xx (Reitan dk. 82 ?), Adegbenro xx (Tagseth dk. 71 x), Islamovic xx

Yedekler: Lund, Hovland, Ceide, Helland, Borven

Teknik Direktör: Age Hareide

Alanyaspor: Marafona xx, Caulker xx, Moubandje xx, Juanfran xx (Onur Bulut dk. 85 ?), Tzavellas xx, Bakasetas xxx, Efecan Karaca xx (Mustafa Pektemek dk. 81 ?), Fatih Aksoy xx (Babacar dk. 67 ?), Davidson xx, Salih Uçan xx, Bareiro xx

Yedekler: Ufuk Ceylan, Siopis, Ceyhun Gülselam, Tayfur Bingöl

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Gol: Anders Konradsen (dk. 59) (Rosenborg)

Kırmızı kartlar: Anders Konradsen (dk. 66) (Rosenborg) Babacar (dk. 90+2) (Alanyaspor)

Sarı kartlar: Reginiussen, Zachariassen, Eyjolfsson (Rosenborg), Moubandje, Salih Uçan (Alanyaspor)

(İHA)

Aytemiz Alanyaspor, Avrupa, Norveç, UEFA, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 21:54 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Alanyaspor, Avrupa'ya veda etti - Son Dakika Spor

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