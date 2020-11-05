UEFA Avrupa Ligi: Sivasspor: 1 Karabağ: 0 (İlk yarı) - Son Dakika

UEFA Avrupa Ligi: Sivasspor: 1 Karabağ: 0 (İlk yarı)

05.11.2020 21:50
UEFA Avrupa Ligi: Sivasspor: 1 Karabağ: 0 (İlk yarı), System.String[]

Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nun 3. haftasında Azerbaycan ekibi Karabağ'ı ağırlıyor.

Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nun 3. haftasında Azerbaycan ekibi Karabağ'ı ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi Sivasspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar (ilk yarı)

3. dakikada Casimir'in ortasında topla buluşan Erdoğan'ın uzaktan şutunda top üstten auta gitti.

11. dakikada Fajr'ın kullandığı köşe vuruşunda kale çizgisinin önünde bulunan Caner'in şutunda seken top ağlarla buluştu. 1-0

28. dakikada Matic sol kanattan ortasını yaptı, ceza sahası içerisinde kaleci Samassa topu uzaklaştırdı.

30. dakikada Ozobic'in pasında Owusu geri pasla topu Guerrier'in önüne attı. Guerrier'in şutunda top auta çıktı.

35. dakikada Fajr'ın ortasına ceza sahası içerisindeki Casimir topa kafası ile dokundu. Top auta çıktı.

37. dakikada Yatabare'den pasında topla buluşan Casimiri rakibini geçip topu kaleye göndermek istedi. Top az farkla dışarı çıktı.

40. dakikada Huseynov'un geri pasında Erdoğan arka direkte topu kafası ile ağlara göndermek istedi. Karabağ defansı topu çizgi üzerinde çıkartmayı başardı.

Stat: Sivas 4 Eylül

Hakemler: Sandro Scharer xx, Stephane de Almedia xx, Bekim Zogaj xx

Sivasspor: Samassa xx, Caner xx, Robin xx, Marcelo xx, Uğur xx, Farj xx, Claudemir xx, Erdoğan xx, Hakan xx, Casimir xx, Mustapha xx

Yedekler: Cone, Cofie, Gradel, Yasin, Kubilay, Muammer, Kayode

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Karabağ: Magomedaliyev xx, Medvedev xx, Hüseynov xx, Medina xx, Guerrier xx, Matic xx, Garayev x, Andrade xx, Ozobic xx, Zoubir xxx, Owusu xx

Yedekler: Mmmdov, Gomez, Emreli, Balayev, İbrahimli, Qurbanlı, Bayramov, Hüseynov, Cfrquliyev, Arazlı

Teknik Direktör: Gurban Gurbanov

Gol: Caner (dk. 11) (Sivasspor) - SİVAS

UEFA Avrupa Ligi: Sivasspor: 1 Karabağ: 0 (İlk yarı)
UEFA Avrupa Ligi: Sivasspor: 1 Karabağ: 0 (İlk yarı)
UEFA Avrupa Ligi: Sivasspor: 1 Karabağ: 0 (İlk yarı)
UEFA Avrupa Ligi: Sivasspor: 1 Karabağ: 0 (İlk yarı)
UEFA Avrupa Ligi: Sivasspor: 1 Karabağ: 0 (İlk yarı)
UEFA Avrupa Ligi: Sivasspor: 1 Karabağ: 0 (İlk yarı)
UEFA Avrupa Ligi: Sivasspor: 1 Karabağ: 0 (İlk yarı)
UEFA Avrupa Ligi: Sivasspor: 1 Karabağ: 0 (İlk yarı)
UEFA Avrupa Ligi: Sivasspor: 1 Karabağ: 0 (İlk yarı)
UEFA Avrupa Ligi: Sivasspor: 1 Karabağ: 0 (İlk yarı)
UEFA Avrupa Ligi: Sivasspor: 1 Karabağ: 0 (İlk yarı)
UEFA Avrupa Ligi: Sivasspor: 1 Karabağ: 0 (İlk yarı)
UEFA Avrupa Ligi: Sivasspor: 1 Karabağ: 0 (İlk yarı)
UEFA Avrupa Ligi: Sivasspor: 1 Karabağ: 0 (İlk yarı)
UEFA Avrupa Ligi: Sivasspor: 1 Karabağ: 0 (İlk yarı)
UEFA Avrupa Ligi: Sivasspor: 1 Karabağ: 0 (İlk yarı)
UEFA Avrupa Ligi: Sivasspor: 1 Karabağ: 0 (İlk yarı)
UEFA Avrupa Ligi: Sivasspor: 1 Karabağ: 0 (İlk yarı)
UEFA Avrupa Ligi: Sivasspor: 1 Karabağ: 0 (İlk yarı)
UEFA Avrupa Ligi: Sivasspor: 1 Karabağ: 0 (İlk yarı)

Sivasspor, Karabağ, Avrupa, UEFA, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor UEFA Avrupa Ligi: Sivasspor: 1 Karabağ: 0 (İlk yarı) - Son Dakika Spor


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