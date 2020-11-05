UEFA Avrupa Ligi: Sivasspor: 1 Karabağ: 0 (İlk yarı)

Hakemler: Sandro Scharer xx, Stephane de Almedia xx, Bekim Zogaj xx

40. dakikada Huseynov'un geri pasında Erdoğan arka direkte topu kafası ile ağlara göndermek istedi. Karabağ defansı topu çizgi üzerinde çıkartmayı başardı.

35. dakikada Fajr'ın ortasına ceza sahası içerisindeki Casimir topa kafası ile dokundu. Top auta çıktı.

28. dakikada Matic sol kanattan ortasını yaptı, ceza sahası içerisinde kaleci Samassa topu uzaklaştırdı.

Sivasspor , UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nun 3. haftasında Azerbaycan ekibi Karabağ 'ı ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi Sivasspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

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