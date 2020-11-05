UEFA Avrupa Ligi: Sivasspor: 2 - Karabağ: 0 (Maç sonucu) - Son Dakika

UEFA Avrupa Ligi: Sivasspor: 2 - Karabağ: 0 (Maç sonucu)

05.11.2020 22:58
UEFA Avrupa Ligi: Sivasspor: 2 - Karabağ: 0 (Maç sonucu), System.String[]

Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nun 3. haftasında Azerbaycan ekibi Karabağ'ı ağırlıyor.

Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nun 3. haftasında Azerbaycan ekibi Karabağ'ı ağırlıyor. Müsabaka Sivasspor'un 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

50. dakikada Qarayev'in uzun pasıyla sağ kanattan topla buluşan Medvedev kaleye doğru koşsa da yetişemediği top auta çıktı.

65. dakikada Karabağ'da Matic'in ortaladığı topu takım arkadaşları değerlendiremedi. Samassa yumruklayarak uzaklaştırdı.

66. dakikada Owusu'nun pasında Emreli ceza alanı dışından sert bir şutla topu ağlara göndermek istedi. Kaleci Samassa topu kornere çıkardı.

70. dakikada Yasin'in ortasında Kayode savunmadan dönen topu güzel bir vuruşla kaleye göndermek istedi. Kaleci Magomedaliyev güzel bir kurtarışla topu kornere yolladı.

86. dakikada Yasin'in ceza sahası içerine gönderdiği pasta Kayode topa dokundu. Top direkten döndü.

88. dakikada Hakan rakipten aldığı topu ceza sahası içerisine gönderdi. Kayode aşırtma vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 2-0

Stat: Sivas 4 Eylül

Hakemler: Sandro Scharer xx, Stephane de Almedia xx, Bekim Zogaj xx

Sivasspor: Samassa xx, Caner xx, Robin xx, Marcelo xx, Uğur xx, Farj xxx, Claudemir xx (Cofie dk. 90 ?), Erdoğan xxx (Gradel dk. 59 xx), Hakan xx, Casimir xx (Yasin dk. 67 x), Yatabare x (Kayode dk. 59 x)

Yedekler: Cone, Kubilay, Muammer

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Karabağ: Magomedaliyev xx, Medvedev x (Mammadov dk. 85 ?), Badavi Hüseynov xx (Abbas Huseynov dk. 61 x), Medina xx, Guerrier xx, Matic xx (İbrahimli dk. 84 ?), Garayev xx, Andrade xx (Emreli dk. 45 xx), Ozobic xx (Gomez dk. 63 xx), Zoubir xx, Owusu xx

Yedekler: Mmmdov, Balayev, Qurbanlı, Bayramov, Hüseynov, Cfrquliyev, Arazlı

Teknik Direktör: Gurban Gurbanov

Goller: Caner (dk. 11), Kayode (dk. 88) (Sivasspor)

Sarı Kartlar: Farj (Sivasspor), Ozobic, Owusu (Karabağ)

-İHA-

UEFA Avrupa Ligi: Sivasspor: 2 - Karabağ: 0 (Maç sonucu)
UEFA Avrupa Ligi: Sivasspor: 2 - Karabağ: 0 (Maç sonucu)
UEFA Avrupa Ligi: Sivasspor: 2 - Karabağ: 0 (Maç sonucu)
UEFA Avrupa Ligi: Sivasspor: 2 - Karabağ: 0 (Maç sonucu)
UEFA Avrupa Ligi: Sivasspor: 2 - Karabağ: 0 (Maç sonucu)
UEFA Avrupa Ligi: Sivasspor: 2 - Karabağ: 0 (Maç sonucu)
UEFA Avrupa Ligi: Sivasspor: 2 - Karabağ: 0 (Maç sonucu)
UEFA Avrupa Ligi: Sivasspor: 2 - Karabağ: 0 (Maç sonucu)
UEFA Avrupa Ligi: Sivasspor: 2 - Karabağ: 0 (Maç sonucu)
UEFA Avrupa Ligi: Sivasspor: 2 - Karabağ: 0 (Maç sonucu)
UEFA Avrupa Ligi: Sivasspor: 2 - Karabağ: 0 (Maç sonucu)
UEFA Avrupa Ligi: Sivasspor: 2 - Karabağ: 0 (Maç sonucu)
UEFA Avrupa Ligi: Sivasspor: 2 - Karabağ: 0 (Maç sonucu)
UEFA Avrupa Ligi: Sivasspor: 2 - Karabağ: 0 (Maç sonucu)
UEFA Avrupa Ligi: Sivasspor: 2 - Karabağ: 0 (Maç sonucu)
UEFA Avrupa Ligi: Sivasspor: 2 - Karabağ: 0 (Maç sonucu)
UEFA Avrupa Ligi: Sivasspor: 2 - Karabağ: 0 (Maç sonucu)
UEFA Avrupa Ligi: Sivasspor: 2 - Karabağ: 0 (Maç sonucu)
UEFA Avrupa Ligi: Sivasspor: 2 - Karabağ: 0 (Maç sonucu)

Sivasspor, Karabağ, Avrupa, UEFA, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor UEFA Avrupa Ligi: Sivasspor: 2 - Karabağ: 0 (Maç sonucu) - Son Dakika Spor


Son Dakika

Son Dakika: İzmir'deki depremde yıkılan binalarla ilgili gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı Tuba Ünsal, Trump'a oy verenleri eleştirdi: Aklınız nerede? Son Dakika: ABD merkez bankası Fed, faiz kararını açıkladı Trump'ın peş peşe hile suçlamalarına Biden'dan tek cümlelik yanıt: Sabırlı olun Çinli şirketin Uygur Türklerini fişleyen uygulama yaptığı iddia edildi Son Dakika: Korona denetimlerinde farklı bir konsepte geçiliyor: Kalabalık yerlerdeki ekip sayısı artırılacak, ulaşım araçları sıkı kontrol edilecek Türkiye, Somali'nin IMF'ye olan borcunu ödeme kararı aldı Minik Ayda'nın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan "maymun" talebi gülümsetti
Son Dakika: Sivasspor, evinde Karabağ'ı 2-0 mağlup etti Son Dakika: Sivasspor, evinde Karabağ'ı 2-0 mağlup etti         
22:43
ABD Kongresi eski üyesi Moffett: Biden, Türkiye'nin önemini çok iyi biliyor ABD Kongresi eski üyesi Moffett: Biden, Türkiye'nin önemini çok iyi biliyor         
22:25
Cem Yılmaz, Saadet Özsırkıntı ile aşk yaşadığı iddialarına imalı paylaşımla yanıt verdi Cem Yılmaz, Saadet Özsırkıntı ile aşk yaşadığı iddialarına imalı paylaşımla yanıt verdi         
22:10
Cem Yılmaz ile aşk yaşadığı konuşulan Saadet Özsırkıntı sessizliğini bozdu: Yalan bilgilerle gündem yaratılmasın Cem Yılmaz ile aşk yaşadığı konuşulan Saadet Özsırkıntı sessizliğini bozdu: Yalan bilgilerle gündem yaratılmasın         
21:35
Yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın önünde duygu dolu anlar: Karanfiller bırakıldı, mumlar yakıldı Yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın önünde duygu dolu anlar: Karanfiller bırakıldı, mumlar yakıldı         
21:16
Obama'nın rekorunu kırdı! Biden, Amerikan tarihinin en fazla oy alan başkan adayı oldu Obama'nın rekorunu kırdı! Biden, Amerikan tarihinin en fazla oy alan başkan adayı oldu         
19:49
Koronavirüsü atlatan Tuvana Türkay: Ciğerimde bıraktığı hasar nedeniyle evden çıkmıyorum Koronavirüsü atlatan Tuvana Türkay: Ciğerimde bıraktığı hasar nedeniyle evden çıkmıyorum         
19:10
Koronavirüsün hiç bilinmeyen bir belirtisi ortaya çıktı! Dudaklarınız kuruyup kabuklanıyorsa dikkat Koronavirüsün hiç bilinmeyen bir belirtisi ortaya çıktı! Dudaklarınız kuruyup kabuklanıyorsa dikkat         
18:46
Beyaz Saray'ın önüne kamyon çekildi, sosyal medya sallandı: Melania gitmeye hazır Beyaz Saray'ın önüne kamyon çekildi, sosyal medya sallandı: Melania gitmeye hazır         
16:23
İntihar eden muhtarın son isteği yürük burktu: Evi geri alın, tapuyu da eşimin üzerine yapın İntihar eden muhtarın son isteği yürük burktu: Evi geri alın, tapuyu da eşimin üzerine yapın         
16:19
Deprem Bilimci Prof. Dr. Ahmet Ercan: İstanbul'da 2040 ile 2050 arasında deprem bekliyoruz Deprem Bilimci Prof. Dr. Ahmet Ercan: İstanbul'da 2040 ile 2050 arasında deprem bekliyoruz         
16:02
Süt fabrikasındaki skandala Bakanlık el koydu, işletmeninin faaliyeti durduruldu Süt fabrikasındaki skandala Bakanlık el koydu, işletmeninin faaliyeti durduruldu         
15:14
Borç yapılandırma kanunu kabul edildi! İşte ödemelerine 0cak 2021'de başlanacak yapılandırma kapsamındaki borçlar Borç yapılandırma kanunu kabul edildi! İşte ödemelerine 0cak 2021'de başlanacak yapılandırma kapsamındaki borçlar         
13:28
Esra-Ceyda Ersoy'a sevgililerinden dudak uçuklatan hediyeler! Satıp ev alacaklar Esra-Ceyda Ersoy'a sevgililerinden dudak uçuklatan hediyeler! Satıp ev alacaklar         
11:37
İnternette gördükleri iş ilanı üzerine Antalya'ya gelen aile, 13 gündür çadırda kalıyor İnternette gördükleri iş ilanı üzerine Antalya'ya gelen aile, 13 gündür çadırda kalıyor         
11:05
Beyoğlu'nda trafik zorbasına dayak! 4-5 araca zarar verdi, sonu kötü oldu Beyoğlu'nda trafik zorbasına dayak! 4-5 araca zarar verdi, sonu kötü oldu         
09:54
ABD başkanlık seçiminde son düzlüğe girildi! Biden, Michigan'ı da kazandı ABD başkanlık seçiminde son düzlüğe girildi! Biden, Michigan'ı da kazandı         
00:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2020 23:21:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: UEFA Avrupa Ligi: Sivasspor: 2 - Karabağ: 0 (Maç sonucu) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei