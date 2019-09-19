UEFA Avrupa Ligi: Slovan Bratislava: 1 - Beşiktaş: 2 (İlk yarı)

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu ilk maçında deplasmanda Slovakya ekibi Slovan Bratislava ile karşılaştı. Mücadelenin ilk yarısını siyah-beyazlı ekip 2-1 önde tamamladı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)



12. dakikada sağ kanattan Medvedev'in ortasında penaltı noktası üzerinde Sporar'ın kafa vuruşunda top yandan dışarı çıktı.



15. dakikada kaleci Greif'in degajında ceza sahası dışında Rebocho ile Karius topa müdahale yapmak için çarpışınca Sporar sol çaprazdan meşin yuvarlığı boş ağlara yolladı. 1-0



28. dakikada Joeri de Kamps ceza sahası içinde Ljajic'i düşürünce hakem penaltı noktasını gösterdi.



29. dakikada beyaz noktanın başına geçen Ljajic topu ağlarla buluşturdu. 1-1



45+1. dakikada sol kanattan N'Koudou'nun ortasında Bozhikov meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi. 1-2



Stat: Tehelne Pole



Hakemler: Kristo Tohver xx, Silver Koiv xx, Aron Hrsing xx



Slovan Bratislava: Greif xx, Bozhikov xx, Medvedev xx, Vernon de Marco xx, Abena xx, Holman xx, Joeri de Kamps xx, Rabiu xx, Drazic xx, Khadfi xx, Sporar xx



Yedekler: Sulla, Sukhotsky, Bajric, Nono, Daniel, Ljubicic, Strelec



Teknik Direktör: Jan Kozak



Beşiktaş: Karius xx, Victor Ruiz xx, Douglas xx, Vida xx, Rebocho xx, Diaby xx, Elneny xx, Kevin N'Koudou xxx, Ljajic xxx, Dorukhan Toköz xx, Umut Nayir xx



Yedekler: Utku Yuvakuran, Gökhan, Caner Erkin, Atiba, Necip, Lens, Güven Yalçın



Teknik Direktör: Abdullah Avcı



Goller: Sporar (dk. 15) (Slovan Bratislava), Ljajic (dk. 29 pen.), Bozhikov (k.k.) (Beşiktaş)



Sarı kartlar: Victor Ruiz, Ljajic (Beşiktaş), Joeri de Kamps (Slovan Bratislava) - BRATİSLAVA