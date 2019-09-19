Son Dakika Haberleri: UEFA Avrupa Ligi: Slovan Bratislava: 1 - Beşiktaş: 2 (İlk yarı)
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UEFA Avrupa Ligi: Slovan Bratislava: 1 - Beşiktaş: 2 (İlk yarı)

1 saat önce

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu ilk maçında deplasmanda Slovakya ekibi Slovan Bratislava ile karşılaştı.

UEFA Avrupa Ligi: Slovan Bratislava: 1 - Beşiktaş: 2 (İlk yarı), System.String[]

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu ilk maçında deplasmanda Slovakya ekibi Slovan Bratislava ile karşılaştı. Mücadelenin ilk yarısını siyah-beyazlı ekip 2-1 önde tamamladı.


Maçtan dakikalar (İlk yarı)


12. dakikada sağ kanattan Medvedev'in ortasında penaltı noktası üzerinde Sporar'ın kafa vuruşunda top yandan dışarı çıktı.


15. dakikada kaleci Greif'in degajında ceza sahası dışında Rebocho ile Karius topa müdahale yapmak için çarpışınca Sporar sol çaprazdan meşin yuvarlığı boş ağlara yolladı. 1-0


28. dakikada Joeri de Kamps ceza sahası içinde Ljajic'i düşürünce hakem penaltı noktasını gösterdi.


29. dakikada beyaz noktanın başına geçen Ljajic topu ağlarla buluşturdu. 1-1


45+1. dakikada sol kanattan N'Koudou'nun ortasında Bozhikov meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi. 1-2


Stat: Tehelne Pole


Hakemler: Kristo Tohver xx, Silver Koiv xx, Aron Hrsing xx


Slovan Bratislava: Greif xx, Bozhikov xx, Medvedev xx, Vernon de Marco xx, Abena xx, Holman xx, Joeri de Kamps xx, Rabiu xx, Drazic xx, Khadfi xx, Sporar xx


Yedekler: Sulla, Sukhotsky, Bajric, Nono, Daniel, Ljubicic, Strelec


Teknik Direktör: Jan Kozak


Beşiktaş: Karius xx, Victor Ruiz xx, Douglas xx, Vida xx, Rebocho xx, Diaby xx, Elneny xx, Kevin N'Koudou xxx, Ljajic xxx, Dorukhan Toköz xx, Umut Nayir xx


Yedekler: Utku Yuvakuran, Gökhan, Caner Erkin, Atiba, Necip, Lens, Güven Yalçın


Teknik Direktör: Abdullah Avcı


Goller: Sporar (dk. 15) (Slovan Bratislava), Ljajic (dk. 29 pen.), Bozhikov (k.k.) (Beşiktaş)


Sarı kartlar: Victor Ruiz, Ljajic (Beşiktaş), Joeri de Kamps (Slovan Bratislava) - BRATİSLAVA

Bratislava, Beşiktaş, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 10:55 Kaynak: İHA
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