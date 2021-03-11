UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu maçında Ajax, sahasında Young Boys'u 3-0 yendi
11.03.2021 23:31
UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Ajax, konuk ettiği Young Boys'u 3-0 mağlup etti ve rövanş için büyük bir avantaj sağladı. İkinci yarıda açılan Hollanda ekibinin gollerini 62. dakikada Davy Klaassen, 82. dakikada Dusan Tadic ve 90+2. dakikada Brobbey kaydetti.
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Ajax, konuk ettiği Young Boys'u 3-0 mağlup etti ve avantajı aldı. UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Ajax, Young Boys'u konuk etti.
RAHAT GALİBİYET
Johan Cruyff Arena'da oynanan karşılaşma, Ajax'ın 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 62. dakikada Davy Klaassen, 82. dakikada Dusan Tadic ve 90+2. dakikada Brobbey kaydetti. Bu sonucun ardından Ajax, rövanş öncesi avantajı elde etti.
Çeyrek finale kalacak takımın belirleneceği rövanş maçı 18 Mart Perşembe günü İsviçre Stadyumu'nda oynanacak.
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