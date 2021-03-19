UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda Manchester United, deplasmanda Milan'ı 1-0 yendi ve çeyrek finale yükseldi - Son Dakika

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda Manchester United, deplasmanda Milan'ı 1-0 yendi ve çeyrek finale yükseldi

19.03.2021 00:51
UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda Manchester United, deplasmanda Milan'ı 1-0 yendi ve çeyrek finale yükseldi, System.String[]

Avrupa Ligi Son 16 Turu 2. maçında Manchester United, deplasmanda Milan'ı 1-0 yenerek çeyrek finale yükseldi. Manchester United'ın golü 48. dakikada Paul Pogba'dan geldi.

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ikinci maçında İtalyan temsilcisi Milan, sahasında Manchester United'ı ağırladı. San Siro'da oynanan ve ilk maçı 1-1 biten mücadelenin rövanşında Manchester United, Milan'ı 1-0 yenerek çeyrek final biletini aldı.

PAUL POGBA, ÇEYREK FİNALİ GETİRDİ

İlk yarısı golsüz biten karşılaşmanın ikinci yarısında Paul Pogba, 48. dakikada Manchester United'ı öne geçiren golü attı. Golden sonra oyunu rakip sahaya yıkmak isteyen Milan'ın ataklarından sonuç çıkmadı ve Manchester United, Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda Manchester United, deplasmanda Milan'ı 1-0 yendi ve çeyrek finale yükseldi

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Son Dakika Spor UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda Manchester United, deplasmanda Milan'ı 1-0 yendi ve çeyrek finale yükseldi - Son Dakika Spor


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