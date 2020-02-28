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UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda Medipol Başakşehir'in rakibi Danimarka ekibi Kopenhag oldu.
6 saat önce
UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda Medipol Başakşehir'in rakibi Danimarka ekibi Kopenhag oldu. Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 03:18 Kaynak: İHA
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