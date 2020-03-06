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UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Kopenhag ile Medipol Başakşehir arasındaki rövanş mücadelesi,...
6 saat önce
UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Kopenhag ile Medipol Başakşehir arasındaki rövanş mücadelesi, koronavirüs tedbirleri nedeniyle seyircisiz oynanacak.
Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 03:00 Kaynak: AA
UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Kopenhag ile Medipol Başakşehir arasındaki rövanş mücadelesi, koronavirüs tedbirleri nedeniyle seyircisiz oynanacak.
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