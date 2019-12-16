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UEFA Avrupa Ligi son 32 çekilişleri belli oldu, Başakşehir Sporting Lizbon ile eşleşti
6 saat önce
UEFA Avrupa Ligi son 32 çekilişleri belli oldu
Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 03:33
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