UEFA Avrupa Ligi son 32 çekilişleri belli oldu, Başakşehir Sporting Lizbon ile eşleşti - Son Dakika
Son Dakika Dünya UEFA Avrupa Ligi son 32 çekilişleri belli oldu, Başakşehir Sporting Lizbon ile eşleşti - Son Dakika Dünya

UEFA Avrupa Ligi son 32 çekilişleri belli oldu, Başakşehir Sporting Lizbon ile eşleşti

6 saat önce

UEFA Avrupa Ligi son 32 çekilişleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi son 32 çekilişleri belli oldu, Başakşehir Sporting Lizbon ile eşleşti, System.String[]

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Medipol Başakşehir'in rakibi Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon oldu.


Diğer sonuçlar şöyle Açıklaması

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Sporting Lizbon, Başakşehir, Avrupa, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 03:33 
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