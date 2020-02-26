UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu'nda rövanş zamanı

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanşında yarın 15 karşılaşma yapılacak. Temsilcimiz Medipol Başakiehir de evinde Portekiz temsilcisi Sporting CP ile karşı karşıya gelecek.



UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu'nda rövanş heyecanı yarın da devam edecek. Bugün oynanacak Sporting Braga - Rangers maçının dışında yarın 15 karşılaşma yapılacak. Temsilcimiz Medipol Başakşehir 3-1 mağlup olduğu Portekiz ekibi Sporting CP'yi ağırlayacak. Milli futbolcu Cengiz Ünder'in formasını giydiği Roma 1-0'lık avantajla Belçika'da Gent ile mücadele edecek. Manchester United 1-1 rövanşında Club Brugge'u konuk edecek. Ajax da 2-0 mağlup olduğu Getafe ile evinde karşılaşacak.



UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu'nda oynanacak maçların programı TSİ şöyle:



20.55 (İsviçre) Basel (3) - APOEL Nicosia (0) (Kıbrıs Rum Kesimi)



20.55 (Avusturya) LASK Linz (1) - AZ Alkmaar (1) (Hollanda)



20.55 (İsveç) Malmö FF (1) - Wolfsburg (2) (Almanya)



20.55 (Portekiz) Porto (1) - Bayer Leverkusen (2) (Almanya)



20.55 (İspanya) Espanyol (0) - Wolverhampton (4) (İngiltere)



20.55 (Belçika) Gent: (0) - Roma (1) (İtalya)



20.55 (Türkiye) Medipol Başakşehir (1) - Sporting CP (3) (Portekiz)



23.00 (Portekiz) Benfica (1) - Shakhtar Donetsk (2) (Ukrayna)



23.00 (İngiltere) Manchester United (1) - Club Brugge (1) (Belçika)



23.00 (İtalya) Inter (2) - Ludogorets Razgrad (0) (Bulgaristan)



23.00 (İskoçya) Celtic (1) - FC Copenhagen (1) (Danimarka)



23.00 (İngiltere) Arsenal (1) - Olympiakos (0) (Yunanistan)



23.00 (Avusturya) Salzburg (1) - Eintracht Frankfurt (4) (Almanya)



23.00 (Hollanda) Ajax (0) - Getafe (2) (İspanya)



23.00 (İspanya) Sevilla (1) - CFR Cluj (1) (Romanya) - İSTANBUL