UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu'nda rövanş zamanı - Son Dakika
Son Dakika Spor UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu'nda rövanş zamanı - Son Dakika Spor

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu'nda rövanş zamanı

6 saat önce

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanşında yarın 15 karşılaşma yapılacak.

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu'nda rövanş zamanı, System.String[]

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanşında yarın 15 karşılaşma yapılacak. Temsilcimiz Medipol Başakiehir de evinde Portekiz temsilcisi Sporting CP ile karşı karşıya gelecek.


UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu'nda rövanş heyecanı yarın da devam edecek. Bugün oynanacak Sporting Braga - Rangers maçının dışında yarın 15 karşılaşma yapılacak. Temsilcimiz Medipol Başakşehir 3-1 mağlup olduğu Portekiz ekibi Sporting CP'yi ağırlayacak. Milli futbolcu Cengiz Ünder'in formasını giydiği Roma 1-0'lık avantajla Belçika'da Gent ile mücadele edecek. Manchester United 1-1 rövanşında Club Brugge'u konuk edecek. Ajax da 2-0 mağlup olduğu Getafe ile evinde karşılaşacak.


UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu'nda oynanacak maçların programı TSİ şöyle:


20.55 (İsviçre) Basel (3) - APOEL Nicosia (0) (Kıbrıs Rum Kesimi)


20.55 (Avusturya) LASK Linz (1) - AZ Alkmaar (1) (Hollanda)


20.55 (İsveç) Malmö FF (1) - Wolfsburg (2) (Almanya)


20.55 (Portekiz) Porto (1) - Bayer Leverkusen (2) (Almanya)


20.55 (İspanya) Espanyol (0) - Wolverhampton (4) (İngiltere)


20.55 (Belçika) Gent: (0) - Roma (1) (İtalya)


20.55 (Türkiye) Medipol Başakşehir (1) - Sporting CP (3) (Portekiz)


23.00 (Portekiz) Benfica (1) - Shakhtar Donetsk (2) (Ukrayna)


23.00 (İngiltere) Manchester United (1) - Club Brugge (1) (Belçika)


23.00 (İtalya) Inter (2) - Ludogorets Razgrad (0) (Bulgaristan)


23.00 (İskoçya) Celtic (1) - FC Copenhagen (1) (Danimarka)


23.00 (İngiltere) Arsenal (1) - Olympiakos (0) (Yunanistan)


23.00 (Avusturya) Salzburg (1) - Eintracht Frankfurt (4) (Almanya)


23.00 (Hollanda) Ajax (0) - Getafe (2) (İspanya)


23.00 (İspanya) Sevilla (1) - CFR Cluj (1) (Romanya) - İSTANBUL

Portekiz, Belçika, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 11:31 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

İngiltere'de toplu koronavirüs testleri yapılacak
Dorukhan Toköz, Beşiktaş'la yeni sözleşme imzalamayacak Avrupa kupalarından men edilen Manchester City, CAS'a başvurdu Jose Mourinho, Uğurcan Çakır'ı kadrosunda görmek istiyor

Son Dakika Haberleri
17:48 Beren Saat'ten ilginç doğum günü mesajı: Kırıldım, bağışladım
17:42 Afili Aşk'ın Ayşe'si Burcu Özberk: Çok acelem var
17:42 Serkan Çayoğlu, saçlarını Adem Terzi'ye emanet etti
17:42 Beren Saat: Ölmüş ve gömülmüş gibiydim
17:37 Güzel oyuncu Mine Tugay dekolteli paylaşımıyla yüz binlerce beğeni aldı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2020 17:59:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu'nda rövanş zamanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]