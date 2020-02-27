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UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında Portekiz ekibi Sporting Lizbon'u uzatma devreleri...
12 dakika önce
UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında Portekiz ekibi Sporting Lizbon'u uzatma devreleri sonunda 4-1 mağlup eden Medipol Başakşehir, tur atladı. Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 11:26 Kaynak: AA
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