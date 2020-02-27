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UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanş maçında Medipol Başakşehir, Portekiz temsilcisini 4-1 mağlup...
6 saat önce
UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanş maçında Medipol Başakşehir, Portekiz temsilcisini 4-1 mağlup ederek adını son 16'ya yazdırdı.
Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 11:29 Kaynak: İHA
UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanş maçında Medipol Başakşehir, Portekiz temsilcisini 4-1 mağlup ederek adını son 16'ya yazdırdı. - İSTANBUL
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