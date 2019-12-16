UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Medipol Başakşehir'in rakibi Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon... - Son Dakika
Son Dakika Spor UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Medipol Başakşehir'in rakibi Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon... - Son Dakika Spor

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Medipol Başakşehir'in rakibi Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon...

6 saat önce

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Medipol Başakşehir'in rakibi Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon oldu.

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Medipol Başakşehir'in rakibi Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon..., System.String[]

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Medipol Başakşehir'in rakibi Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon oldu.

Başakşehir, Portekiz, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 03:18 Kaynak: AA
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