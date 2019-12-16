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UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Medipol Başakşehir'in rakibi Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon...
6 saat önce
UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Medipol Başakşehir'in rakibi Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon oldu. Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 03:18 Kaynak: AA
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