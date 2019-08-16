UEFA Avrupa Ligi: Sparta Prag'ı 2-1 yenen Trabzonspor tur atladı; Yeni Malatyaspor elendi
1 saat önce
Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Sparta Prag'ı 2-1 yenerek tur atladı.
Trabzonspor
UEFA Avrupa
Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Sparta Prag
'ı 2-1 yenerek tur atladı.
8 Ağustos'ta oynanan ilk maçta deplasmanda rakibiyle 2-2 berabere kalan Bordo Mavililer, Trabzon'daki karşılaşmada Alexander Sörloth ve Novak'ın golleriyle play-off turuna yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 12:47
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