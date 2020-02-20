UEFA Avrupa Ligi: Sporting Lizbon: 2 - Medipol Başakşehir: 0 (İlk yarı) - Son Dakika
Son Dakika Spor UEFA Avrupa Ligi: Sporting Lizbon: 2 - Medipol Başakşehir: 0 (İlk yarı) - Son Dakika Spor

UEFA Avrupa Ligi: Sporting Lizbon: 2 - Medipol Başakşehir: 0 (İlk yarı)

13 dakika önce

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçında Medipol Başakşehir, deplasmanda Sporting Lizbon ile karşılaşıyor.

UEFA Avrupa Ligi: Sporting Lizbon: 2 - Medipol Başakşehir: 0 (İlk yarı), System.String[]

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçında Medipol Başakşehir, deplasmanda Sporting Lizbon ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısını Başakşehir 2-0 mağlup tamamladı.


Maçtan dakikalar (İlk yarı)


3. dakikada sağ kanattan Acuna'nın kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Coates'in şutu ağlara gitti. 1-0


7. dakikada sol kanattan Cabral'ın ceza sahasına yaptığı ortada topla buluşan Sporar'ın şutu yandan auta çıktı.


14. dakikada Bolasie'nin ara pasıyla ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Jovane Cabral'ın şutunda Mert meşin yuvarlağı kornere çeldi.


15. dakikada sol kanattan Vietto'nun sol kanattan kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde yaşanan karambolde topu önünde bulan Battaglia'nın şutunda Mert gole izin vermedi.


29. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Yannick Bolasie'nin çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak kalenin yanından dışarı çıktı.


44. dakikada sağ kanattan Ristovski'nin ortasında penaltı noktası üzerinde Sporar'ın şutu filelerle buluştu. 2-0


Stat: Jose Alvalade


Hakemler: Anthony Taylor xx, Gary Beswick xx, Adam Nunn xx


Sporting Lizbon: Maximiano xx, Coates xxx, Acuna xxx, Ristovski xx, Neto xx, Battaglia xx, Cabral xx, Wendel xx, Vietto xxx, Bolasie xx, Sporar xxx


Yedekler: Sousa, Tiago Ilori, Doumbia, Henrique, Camacho, Plata, Mendes


Teknik Direktör: Emanuel Ferro


Medipol Başakşehir: Mert xx, Caicara x, Skrtel x, Ponck x, Clichy x, Mahmut Tekdemir x, İrfan Can Kahveci xx, Visca xx, Gulbrandsen x, Crivelli x, Demba Ba x


Yedekler: Volkan Babacan, Uğur Uçar, Epureanu, Elia, Aleksic, Berkay Özcan, Azubuike


Teknik Direktör: Okan Buruk


Goller: Coates (dk. 3), Sporar (dk. 44) (Sporting Lizbon) - İSTANBUL

Sporting Lizbon, Başakşehir, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 09:50 Kaynak: İHA
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