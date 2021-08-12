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UEFA Avrupa Ligi: St. Johnstone: 1 - Galatasaray: 1 (İlk yarı) - Son Dakika

UEFA Avrupa Ligi: St. Johnstone: 1 - Galatasaray: 1 (İlk yarı)

12.08.2021 21:53
UEFA Avrupa Ligi: St. Johnstone: 1 - Galatasaray: 1 (İlk yarı), System.String[]

UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Galatasaray, deplasmanda İskoç ekibi St. Johnstone ile karşılaşıyor.

UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Galatasaray, deplasmanda İskoç ekibi St. Johnstone ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

4. dakikada Feghouli'nin ceza yayı üzerinden vuruşunda top kaleci Clark'ta kaldı.

16. dakikada sağ kanattan rakip ceza sahasına sokulan Boey'in yerden pasında ceza sahası içinde Arda'nın gelişine vuruşunu kaleci rahat bir şekilde kontrol etti.

29. dakikada Kerem'in ara pasında topla buluşan Diagne kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 0-1

35. dakikada St. Johnstone ekibinin kullandığı köşe atışında kale önünde Kerr kafayla topu kaleye gönderdi. Defans topu çıkarmaya çalışsa da hakem meşin yuvarlağın çizgiyi geçtiğini belirterek golü verdi. 1-1

Stat: McDiarmid Park

Hakemler: Andris Treimanis xx, Haralds Gudermanis xx, Aleksejs Spasjonnikovs xx

St. Johnstone: Clark xx, Kerr xx, Gordon xx, McCart xx, Brown xx, McCann xx, Davidson xx, Craig xx, Booth xx, Kane xx, O'Halloran xx

Yedekler: Elliot Parish, Ross Sinclair, Shaun Rooney, Hayden Muller, Reece Devine, Samuel Denham, Cammy Ballantyne, Jordan Norhcoot, Callum Hendry, Stevie May

Teknik Direktör: Callum Davidson

Galatasaray: İsmail Çipe xx, Boey xx, Luyindama xx, Marcao xx, Van Aanholt xx, Taylan xx, Berkan xx, Arda Turan xx, Feghouli xx, Kerem xXx, Diagne xXx

Yedekler: Jankat Yılmaz, Berk Balaban, Yedlin, Alpaslan Öztürk, Babel, Ömer Bayram, Aytaç Kara, Emre Kılınç, Mostafa Mohamed, Barış Alper Yılmaz, Sekidika

Teknik Direktör: Fatih Terim

Goller: Kerr (dk. 35) (St. Johnstone), Diagne (dk. 29) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Kane, Craig (St. Johnstone), Marcao (Galatasaray)

-İHA-

UEFA Avrupa Ligi: St. Johnstone: 1 - Galatasaray: 1 (İlk yarı)

Galatasaray, UEFA, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel UEFA Avrupa Ligi: St. Johnstone: 1 - Galatasaray: 1 (İlk yarı) - Son Dakika


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