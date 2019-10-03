UEFA Avrupa Ligi toplu sonuçları!

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli ikinci organizasyonunun ikinci haftasında G, H, I, J, K ve L gruplarında TSİ 19.55'te başlayan 12



karşılaşma tamamlandı.



Medipol Başakşehir, J Grubu'nda Almanya'nın Borussia Mönchengladbach takımını ağırladı. Edin Visca'nın 55. dakikada attığı golle öne geçen Medipol Başakşehir, 90 1. dakikada Patrick Herrmann'ın golüne engel olamadı ve karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.



Grubun diğer mücadelesinde de Wolfsberger ile Roma 1-1 beraberlikle sahadan ayrıldı.



K Grubu'nda bulunan Beşiktaş, İngiltere'nin Wolverhampton ekibine 90 3. dakikada Willy Boly'nin attığı golle 1-0 mağlup oldu. Gruptaki diğer maçta ise Braga ile Slovan Bratislava 2-2 berabere kaldı.



UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasının ikinci haftasında sona eren karşılaşmalar şöyle:



G Grubu:



Young Boys (İsviçre) - Rangers (İskoçya): 2-1



Feyenoord (Hollanda) - Porto (Portekiz): 2-0



H Grubu:



CSKA Moskova (Rusya) - Espanyol (İspanya): 0-2



Ferencvaros (Macaristan) - Ludogorets (Bulgaristan): 0-3



I Grubu:



Saint-Etienne (Fransa) - Wolfsburg (Almanya): 1-1



Olexandriya (Ukrayna) - Gent (Belçika): 1-1



J Grubu:



Medipol Başakşehir (Türkiye) - Borussia Mönchengladbach (Almanya):



1-1



Wolfsberger (Avusturya) - Roma (İtalya): 1-1



K Grubu:



Beşiktaş (Türkiye) - Wolverhampton (İngiltere): 0-1



Braga (Portekiz) - Slovan Bratislava (Slovakya): 2-2



L Grubu:



Astana (Kazakistan) - Partizan (Sırbistan): 1-2



AZ Alkmaar (Hollanda) - Manchester United (İngiltere): 0-0