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UEFA Avrupa Ligi toplu sonuçları!

43 dakika önce

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli ikinci organizasyonunun ikinci haftasında G, H, I, J, K ve L gruplarında TSİ 19.55'te başlayan 12karşılaşma tamamlandı.

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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli ikinci organizasyonunun ikinci haftasında G, H, I, J, K ve L gruplarında TSİ 19.55'te başlayan 12


karşılaşma tamamlandı.


Medipol Başakşehir, J Grubu'nda Almanya'nın Borussia Mönchengladbach takımını ağırladı. Edin Visca'nın 55. dakikada attığı golle öne geçen Medipol Başakşehir, 90 1. dakikada Patrick Herrmann'ın golüne engel olamadı ve karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.


Grubun diğer mücadelesinde de Wolfsberger ile Roma 1-1 beraberlikle sahadan ayrıldı.


K Grubu'nda bulunan Beşiktaş, İngiltere'nin Wolverhampton ekibine 90 3. dakikada Willy Boly'nin attığı golle 1-0 mağlup oldu. Gruptaki diğer maçta ise Braga ile Slovan Bratislava 2-2 berabere kaldı.


UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasının ikinci haftasında sona eren karşılaşmalar şöyle:


G Grubu:


Young Boys (İsviçre) - Rangers (İskoçya): 2-1


Feyenoord (Hollanda) - Porto (Portekiz): 2-0


H Grubu:


CSKA Moskova (Rusya) - Espanyol (İspanya): 0-2


Ferencvaros (Macaristan) - Ludogorets (Bulgaristan): 0-3


I Grubu:


Saint-Etienne (Fransa) - Wolfsburg (Almanya): 1-1


Olexandriya (Ukrayna) - Gent (Belçika): 1-1


J Grubu:


Medipol Başakşehir (Türkiye) - Borussia Mönchengladbach (Almanya):


1-1


Wolfsberger (Avusturya) - Roma (İtalya): 1-1


K Grubu:


Beşiktaş (Türkiye) - Wolverhampton (İngiltere): 0-1


Braga (Portekiz) - Slovan Bratislava (Slovakya): 2-2


L Grubu:


Astana (Kazakistan) - Partizan (Sırbistan): 1-2


AZ Alkmaar (Hollanda) - Manchester United (İngiltere): 0-0

Başakşehir, Almanya, Avrupa, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 11:36 
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