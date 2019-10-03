UEFA Avrupa Ligi toplu sonuçları!

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli ikinci organizasyonunun ikinci haftasında G, H, I, J, K ve L gruplarında TSİ 19.55'te başlayan 12
karşılaşma tamamlandı.
Medipol Başakşehir, J Grubu'nda Almanya'nın Borussia Mönchengladbach takımını ağırladı. Edin Visca'nın 55. dakikada attığı golle öne geçen Medipol Başakşehir, 90 1. dakikada Patrick Herrmann'ın golüne engel olamadı ve karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.
Grubun diğer mücadelesinde de Wolfsberger ile Roma 1-1 beraberlikle sahadan ayrıldı.
K Grubu'nda bulunan Beşiktaş, İngiltere'nin Wolverhampton ekibine 90 3. dakikada Willy Boly'nin attığı golle 1-0 mağlup oldu. Gruptaki diğer maçta ise Braga ile Slovan Bratislava 2-2 berabere kaldı.
UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasının ikinci haftasında sona eren karşılaşmalar şöyle:
G Grubu:
Young Boys (İsviçre) - Rangers (İskoçya): 2-1
Feyenoord (Hollanda) - Porto (Portekiz): 2-0
H Grubu:
CSKA Moskova (Rusya) - Espanyol (İspanya): 0-2
Ferencvaros (Macaristan) - Ludogorets (Bulgaristan): 0-3
I Grubu:
Saint-Etienne (Fransa) - Wolfsburg (Almanya): 1-1
Olexandriya (Ukrayna) - Gent (Belçika): 1-1
J Grubu:
Medipol Başakşehir (Türkiye) - Borussia Mönchengladbach (Almanya):
1-1
Wolfsberger (Avusturya) - Roma (İtalya): 1-1
K Grubu:
Beşiktaş (Türkiye) - Wolverhampton (İngiltere): 0-1
Braga (Portekiz) - Slovan Bratislava (Slovakya): 2-2
L Grubu:
Astana (Kazakistan) - Partizan (Sırbistan): 1-2
AZ Alkmaar (Hollanda) - Manchester United (İngiltere): 0-0