Son Dakika Haberleri: UEFA Avrupa Ligi: Trabzonspor: 0 - FC Krasnodar: 2 (Maç sonucu)
Son Dakika Güncel UEFA Avrupa Ligi: Trabzonspor: 0 - FC Krasnodar: 2 (Maç sonucu)

UEFA Avrupa Ligi: Trabzonspor: 0 - FC Krasnodar: 2 (Maç sonucu)

1 saat önce

UEFA Avrupa Ligi C Grubu 3. haftasında Trabzonspor, Rus ekibi Krasnodar'ı ağırladı.

UEFA Avrupa Ligi: Trabzonspor: 0 - FC Krasnodar: 2 (Maç sonucu), System.String[]

UEFA Avrupa Ligi C Grubu 3. haftasında Trabzonspor, Rus ekibi Krasnodar'ı ağırladı. Müsabaka konuk ekibin 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR

10. dakikada gelişen Krasnodar atağında topu önünde bulan Suleymanov'un vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarparak auta çıktı.

23. dakikada Nwakaeme'nin kale sahası içine doğru gönderdiği topa Novak'ın vuruşunda kaleci Safonov son anda müdahale ederek tehlikeyi önledi.

25. dakikada Sosa'nın pasında ceza sahası içinde toplu buluşan Yusuf Sarı'nın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Safonov'dan döndü. Dönün topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

49. dakikada Petrov'un pasında ceza sahası içinde topla buluşan Berg meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1

64. dakikada Abdulkadir Parmak'ın ceza sahası dışı sol çaprazından vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Safonov'da kaldı.

65. dakikada Yusuf Sarı'nın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Sosa'nın çaprazdan vuruşunda kaleci Safonov meşin yuvarlağı kornere çeldi.

67. dakikada Fernandes'in ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Vilhena'nın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan az farkla auta çıktı.

90+1. dakikada Ari'nin ara pasında ceza sahası içinde kaleci ile karşı karşıya kalan Vilhena düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-2

Stat: Medical Park

Hakemler: Harald Lecher xx, Andreas Heidenreich xx, Maximilian Kolbitsch xx

Trabzonspor: Uğurcan Çakır xx, Pereira xx, Ivanildo Fernandes xx, Campi xx (Ahmet Canbaz dk. 83 ?), Novak xx, Sosa xx, Abdulkadir Parmak xx (Avdijaj dk. 72 x), Kamil Ahmet Çörekçi x (Doğan Erdoğan dk. 68 x), Yusuf Sarı xx, Nwakaeme xx, Sörloth xx

Yedekler: Erce Kardeşler, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Fıratcan Üzüm

Teknik Direktör: Ünal Karaman

FC Krasnodar: Safonov xxx, Ramirez xx, Spajic xx, Martynovich xx, Petrov xx, Vilhena xxx, Kambolov xx (Fjoluson dk. 76 x), Olsson xx, Stoski xx (Manuel Fernandes dk. 61 x), Suleymanov xx, Berg xxx (Ari dk.70 x)

Yedekler: Kritsyuk, Younes Namli, Utkin

Teknik Direktör: Sergie Matveev

Goller: Berg (dk. 49), Vilhena (dk. 90+1) (Krasnodar)

Sarı Kartlar: Olsson, Spajic, Ramirez (Krasnodar), Pereira, Sosa, Ivanildo Fernandes (Trabzonspor)

(İHA)

Trabzonspor, Krasnodar, Avrupa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 12:05 Kaynak: İHA
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