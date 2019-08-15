Son Dakika Haberleri: UEFA Avrupa Ligi: Trabzonspor: 1 - Sparta Prag: 0 (İlk yarı)
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UEFA Avrupa Ligi: Trabzonspor: 1 - Sparta Prag: 0 (İlk yarı)

1 saat önce

UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçında Trabzonspor, sahasında Çekya ekibi Sparta Prag ile karşılaşıyor.

UEFA Avrupa Ligi: Trabzonspor: 1 - Sparta Prag: 0 (İlk yarı), System.String[]
UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçında Trabzonspor, sahasında Çekya ekibi Sparta Prag ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı bordo-mavililerin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan Dakikalar (İlk yarı)

11. dakikada Sosa'nın sağ kanattan ortasına kale sahası içinde iyi yükselen Sörloth'ün kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Nita'nın sağından ağalarla buluştu. 1-0

23. dakikada Pereira'nın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Abdülkadir Ömür'ün kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Nita'dan döndü. Abdülkadir'in ikinci vuruşunda ise top kalecide kaldı.

39. dakikada Abdülkadir Ömür'ün hatalı pasında topu önüne alan Hlozek'in ceza sahası dışından vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı çeldi.

Stat: Medical Park

Hakemler: Jakop Kehlet xxx, Lars Hummelgaard xxx, Heine Sqrensen xxx

Trabzonspor: Uğurcan Çakır xx, Pereira xx, Hüseyin Türkmen xx, Hosseini xx, Novak xx, Abdulkadir Parmak xx, Sosa xx, Abdülkadir Ömür xx, Nwakaeme xxx, Ekuban xxx, Sörloth xxx

Yedekler: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Fernandes, John Obi Mikel, Doğan Erdoğan, Yusuf Sarı, Avdijaj

Teknik Direktör: Ünal Karaman

Sparta Prag: Nita x, Sacek x, Radakovic x, Costa x, Hanousek x, Kanga x, Krejci x, Hlozek x, Hasek x, Plavsic x, Tetteh x

Yedekler: Heca, Semah Kaya, David Hancko, Travnik, Mandjcek, Kralsson, Libor Kozak

Teknik Direktör: Vaclav Jilek

Gol: Sörloth (dk. 11) (Trabzonspor)

Sarı Kartlar: Plavsıc, Krejci (Sparta Praf), Abdulkadir Parmak (Trabzonspor) - TRABZON
Sparta Prag, Trabzonspor, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 09:28 Kaynak: İHA
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