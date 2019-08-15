Son Dakika Haberleri: UEFA Avrupa Ligi: Trabzonspor: 1 - Sparta Prag: 0 (Maç devam ediyor)
Son Dakika Spor Haber

UEFA Avrupa Ligi: Trabzonspor: 1 - Sparta Prag: 0 (Maç devam ediyor)

29 dakika önce

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçında sahasında Çekya ekibi Sparta Prag ile mücadele ediyor.

UEFA Avrupa Ligi: Trabzonspor: 1 - Sparta Prag: 0 (Maç devam ediyor), System.String[]
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçında sahasında Çekya ekibi Sparta Prag ile mücadele ediyor. Karşılaşmanın ilk 15 dakikası bordo-mavililerin 1-0'lık üstünlüğü ile geçildi. - İSTANBUL
Sparta Prag, Trabzonspor, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 08:52 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Trabzonspor, Sparta Prag'ı konuk ediyor! Maçta ilk gol geldi
Gençlerbirliği'nde oynayan Yıldırım Mert Çetin, Roma'ya transfer oluyor! Liverpool-Chelsea mücadelesinde bir kişinin daha sahaya atladığı ortaya çıktı! Falcao, Monaco'nun sözleşme uzatma teklifini reddetti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.8.2019 21:21:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: UEFA Avrupa Ligi: Trabzonspor: 1 - Sparta Prag: 0 (Maç devam ediyor)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]