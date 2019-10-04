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UEFA Avrupa Ligi: Trabzonspor: 2 - Basel: 2 (Maç sonucu)

12 dakika önce

UEFA Avrupa Ligi C Grubu ikinci haftasında Trabzonspor, İsviçre ekibi Basel'i ağırladı.

UEFA Avrupa Ligi: Trabzonspor: 2 - Basel: 2 (Maç sonucu), System.String[]

UEFA Avrupa Ligi C Grubu ikinci haftasında Trabzonspor, İsviçre ekibi Basel'i ağırladı. Müsabaka 2-2 beraberlikle sonuçlandı.


Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)


51. dakikada Sörloth'ün aşırdığı top arka tarafta müsait pozisyonda olan Nwakaeme'nin önüne düştü. Bu oyuncunun bekletmeden vuruşunda ise meşin yuvarlak üstten auta çıktı.


72. dakikada Trabzonspor'un sağ taraftan kullandığı korner atışında Obi Mikel'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.


78. dakikada ani gelişen Trabzonspor atağında Nwakaeme'nin pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Sosa'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1


80. dakikada Stocker'ın kafa ile indirdiği topa gelişine vuran Okafor, meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan filelere gönderdi. 2-2


Stat: Medical Park


Hakemler: Marco Di Bello xxx, Alessandro Costanzo xxx, Matteo Passeri xxx


Trabzonspor: Uğurcan Çakır xx, Hüseyin Türkmen xx, Hosseini xx, Campi xx, Novak xx, Obi Mikel xxx, Doğan Erdoğan xx, Abdulkadir Parmak xxx, Avdijaj xx (Nwakaeme dk.46 xx), Sturridge xx (Kamil Ahmet Çörekçi dk. 81 ?), Sörloth xx (Sosa dk. 65 x)


Yedekler: Erce Kardeşler, Fıratcan Üzüm, Ahmet Canbaz, Pereira


Teknik Direktör: Ünal Karaman


Basel: Omlin xx, Widmer xx, Eray Cömert xx, Alderete xx, Petretta xx, Frei xx, Xhaka xx, Bua xx, Zuffi x (Okafor dk. 65 xx), Stocker x, Ademi x (Cabral dk. 70 x)


Yedekler: Nitolic, Campo, Riveros, Pululu, Bergström


Teknik Direktör: Marcel Koller


Goller: Widmer (dk. 20), Okafor (dk. 80) (Basel), Abdulkadir Parmak (dk. 25), Sosa (dk. 78) (Trabzonspor)


Sarı kartlar: Doğan Erdoğan, Abdulkadir Parmak (Trabzonspor), Xkaha, Frei, Petretta, Stocker (Basel) - TRABZON

Trabzonspor, Avrupa, Basel, Spor

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 12:03 Kaynak: İHA
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