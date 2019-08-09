UEFA Avrupa Ligi: Trabzonspor, Sparta Prag deplasmanından avantajlı döndü: 2-2
40 dakika önce
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında karşılaştığı Çekya'nın Sparta Prag takımı ile 2-2 berabere kaldı.
Trabzonspor
, UEFA Avrupa
Ligi 3. eleme turu ilk maçında karşılaştığı Çekya'nın Sparta Prag
takımı ile 2-2 berabere kaldı.
Deplasmanda 2-0 geriye düşen Karadeniz
Fırtınası, son 10 dakikada bulduğu 2 golle beraberliği sağladı.
Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 12:12
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