Son Dakika Haberleri: UEFA Avrupa Ligi: Trabzonspor, Sparta Prag deplasmanından avantajlı döndü: 2-2
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UEFA Avrupa Ligi: Trabzonspor, Sparta Prag deplasmanından avantajlı döndü: 2-2

40 dakika önce

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında karşılaştığı Çekya'nın Sparta Prag takımı ile 2-2 berabere kaldı.

UEFA Avrupa Ligi: Trabzonspor, Sparta Prag deplasmanından avantajlı döndü: 2-2, System.String[]
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında karşılaştığı Çekya'nın Sparta Prag takımı ile 2-2 berabere kaldı.

Deplasmanda 2-0 geriye düşen Karadeniz Fırtınası, son 10 dakikada bulduğu 2 golle beraberliği sağladı.
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Sparta Prag, Trabzonspor, Avrupa, Spor

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 12:12 
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