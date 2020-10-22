UEFA Avrupa Ligi: Villarreal: 5 - Sivasspor: 3

UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nun ilk haftasında Sivasspor , deplasmanda İspanyol ekibi Villarreal ile karşılaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 5-3 üstünlüğü ile sona erdi.

Ermenistan Savunma Bakanlığı yetkilisi: Azerbaycan ordusu bizden çok üstün, savaş tarihinde böyle bir durum yok