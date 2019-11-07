UEFA Avrupa Ligi: Wolfsberger: 0 - Medipol Başakşehir: 0 (İlk yarı)

UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nun 4. haftasında Medipol Başakşehir, deplasmanda Avusturya ekibi Wolfsberger ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
7. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Fredrik Gulbrandsen, altıpas üzerinden yaptığı vuruşta top üstten auta çıktı.
36. dakikada Marcel Ritzmaier'in ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top direğe çarparak oyun alanına geri döndü.
43. dakikada ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktada topla buluşan Marcel Ritzmaier'in şutu defanstan geri döndü.
Stat: Liebenau
Hakemler: Sandro Scharer xx, Stephane de Almeida xx, Bekim Zogaj xx
Wolfsberger: Kofler xx, Sollbauer xx, Rnic xx, Schmitz xx, Novak xx, Ritzmaier xx, Leitgeb xx, Liendl xx, Schmid xx, Weissman xx, Niangbo xx
Yedekler: Kuttin, Peric, Gollner, Schmerböck, Sprangler, Wernitznig, Schmidt
Teknik Direktör: Gerhard Struber
Medipol Başakşehir: Mert Günok xx, Clichy xx, Caiçara xx, Skrtel xx, Ponck xx, Berkay Özcan xx, Azubuike xx, Mehmet Topal xx, Edin Visca xx, Crivelli xx, Gulbrandsen xx
Yedekler: Volkan Babacan, Epureanu, Aziz Behich, Elia, Arda Turan, Robinho, Demba Ba
Teknik Direktör: Okan Buruk - İSTANBUL