UEFA Avrupa Ligi: Wolverhampton: 4 - Beşiktaş: 0 (Maç sonucu)

UEFA Avrupa Ligi K Grubu son hafta maçında Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı İngiliz temsilcisi Wolverhampton'a 4-0'lık skorla mağlup oldu.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)



58. dakikada sağ kanattan Neto'nun ortaladığı topa arka direkte Jota'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0



62. dakikada sol taraftan Moutinho'nun kullandığı kornerde kale önünde Dendoncker kafa vuruşunu yaptı. Direkten dönen topu takip eden Kliman'ın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.



63. dakikada ceza sahası dışından Dendoncker'un sert şutunda Utku'nun müdahalesinin ardından direğe çarpan top oyun alanına döndü. Pozisyonun devamında kale önünde topu önünde bulan Jota'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0



67. dakikada sağ taraftan Moutinho'nun kullandığı köşe atışında kale önünde Dendoncker'ın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-0



68. dakikada ceza sahası içerisi sağ tarafında son çizgiye inen Buur'un içeri çevirdiği topa arka direkte Jota'nın sert şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 4-0



Stat: Molineux Ground



Hakemler: Andris Treimanis xx, Harald Gudermanis xx, Aleksejs Spasjonnikovs xx



Wolverhampton: Ruddy xxx, Bennett xx, Coady xx, Kilman xx, Dendoncker xxx (Otasowie dk. 73 x), Moutinho xx (Perry dk. 70 x), Buur xxx, Vinagre xx, Neves xx (Jota dk. 56 xxxx), Cotrone xx, Neto xxx



Yedekler: Söndergaard, Vallejo, Richards, Cundle



Teknik Direktör: Nuno Espirito



Beşiktaş: Utkut x, Kerem Kalafat xx (Roco dk. 76 x), Necip x, Erdoğan Kaya x, Rebocho x, Oğuzhan x, Erdem Seçgin xx, Lens x (Diaby dk. 80 ?), Boyd xx, Güven x (Elneny dk. 64 x), Umut x



Yedekler: Ersin Destanoğlu, Doğukan Özkan, Rıdvan Yılmaz, İlkay İşler



Teknik Direktör: Abdullah Avcı



Goller: Jota (dk. 57, 63 ve 68) Dendoncker (dk. 67) (Wolverhampton)



Sarı kartlar: Kilman, Cotrone (Wolverhampton) Necip, Roco (Beşiktaş) - İSTANBUL