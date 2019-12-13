UEFA Avrupa Ligi: Wolverhampton: 4 - Beşiktaş: 0 (Maç sonucu) - Son Dakika
Son Dakika Spor UEFA Avrupa Ligi: Wolverhampton: 4 - Beşiktaş: 0 (Maç sonucu) - Son Dakika Spor

UEFA Avrupa Ligi: Wolverhampton: 4 - Beşiktaş: 0 (Maç sonucu)

6 saat önce

UEFA Avrupa Ligi K Grubu son hafta maçında Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı İngiliz temsilcisi Wolverhampton'a 4-0'lık skorla mağlup oldu.

UEFA Avrupa Ligi: Wolverhampton: 4 - Beşiktaş: 0 (Maç sonucu), System.String[]

UEFA Avrupa Ligi K Grubu son hafta maçında Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı İngiliz temsilcisi Wolverhampton'a 4-0'lık skorla mağlup oldu.


Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


58. dakikada sağ kanattan Neto'nun ortaladığı topa arka direkte Jota'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0


62. dakikada sol taraftan Moutinho'nun kullandığı kornerde kale önünde Dendoncker kafa vuruşunu yaptı. Direkten dönen topu takip eden Kliman'ın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.


63. dakikada ceza sahası dışından Dendoncker'un sert şutunda Utku'nun müdahalesinin ardından direğe çarpan top oyun alanına döndü. Pozisyonun devamında kale önünde topu önünde bulan Jota'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0


67. dakikada sağ taraftan Moutinho'nun kullandığı köşe atışında kale önünde Dendoncker'ın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-0


68. dakikada ceza sahası içerisi sağ tarafında son çizgiye inen Buur'un içeri çevirdiği topa arka direkte Jota'nın sert şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 4-0


Stat: Molineux Ground


Hakemler: Andris Treimanis xx, Harald Gudermanis xx, Aleksejs Spasjonnikovs xx


Wolverhampton: Ruddy xxx, Bennett xx, Coady xx, Kilman xx, Dendoncker xxx (Otasowie dk. 73 x), Moutinho xx (Perry dk. 70 x), Buur xxx, Vinagre xx, Neves xx (Jota dk. 56 xxxx), Cotrone xx, Neto xxx


Yedekler: Söndergaard, Vallejo, Richards, Cundle


Teknik Direktör: Nuno Espirito


Beşiktaş: Utkut x, Kerem Kalafat xx (Roco dk. 76 x), Necip x, Erdoğan Kaya x, Rebocho x, Oğuzhan x, Erdem Seçgin xx, Lens x (Diaby dk. 80 ?), Boyd xx, Güven x (Elneny dk. 64 x), Umut x


Yedekler: Ersin Destanoğlu, Doğukan Özkan, Rıdvan Yılmaz, İlkay İşler


Teknik Direktör: Abdullah Avcı


Goller: Jota (dk. 57, 63 ve 68) Dendoncker (dk. 67) (Wolverhampton)


Sarı kartlar: Kilman, Cotrone (Wolverhampton) Necip, Roco (Beşiktaş) - İSTANBUL

Beşiktaş, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 12:53 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Beşiktaş, Avrupa Ligi'ne Wolverhampton yenilgisiyle veda etti
Medipol Başakşehir'den Avrupa'da büyük başarı! İrfan Can golünü attı, asker selamı verdi Beşiktaş'ın genç yıldız adayı Kerem Kalafat ışıl ışıl parlıyor!

Son Dakika Haberleri
06:18 Trabzonspor yurda döndü - Son Dakika Spor
05:20 12 maç, 11 iddaa kuponu, 26 bin TL kazanç! Böylesi görülmedi... - Son Dakika Spor
04:32 Borussia Mönchengladbach - İstanbul Başakşehir maçından kareler - Son Dakika Spor
03:41 Borussia Mönchengladbach-Medipol Başakşehir maçının ardından - İrfan Can Kahveci ve Enzo Crivelli - Son Dakika Spor
02:58 Borussia Mönchengladbach-Medipol Başakşehir maçının ardından - Okan Buruk - Son Dakika Spor
01:10 Medipol Başakşehir'den Avrupa'da büyük başarı! - Son Dakika Spor
00:59 Beşiktaş, Avrupa Ligi'ne Wolverhampton yenilgisiyle veda etti - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2019 07:30:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: UEFA Avrupa Ligi: Wolverhampton: 4 - Beşiktaş: 0 (Maç sonucu) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]