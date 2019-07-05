"UEFA, Avrupa Ligine katılmamıza izin veriyor"
10 dakika önce
Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, UEFA'nın Avrupa kupalarına katılmalarına izin verdiğini söyledi.
Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, UEFA'nın Avrupa kupalarına katılmalarına izin verdiğini söyledi.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 06:20 Kaynak: İHA
Finansal Fair Play denetiminden geçemeyen ve dosyası bir üst kurula taşınan Trabzonspor'a UEFA'dan sevindirici haber geldi. Bordo-mavililer önümüzdeki sezon Avrupa kupalarında mücadele edebilecek. Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, UEFA'nın Avrupa kupalarına katılmalarına şartlı izin verdiğini belirterek, "Avrupa kupalarına katılmamıza UEFA izin veriyor ancak 15 Ekim'e kadar bazı şartları yerine getirmemiz isteniyor. Bu şartları biz kulüp olarak bugün itibariyle yerine getirmiş durumdayız" dedi.
(Gökmen Şahin/İHA)
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