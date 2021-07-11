UEFA, Avrupa Şampiyonası'na katılan takım sayısını 32'e çıkarmak istiyor

UEFA, Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılan takım sayısında değişime gitmeye hazırlanıyor. Henüz 5 yıl önce 16'dan 24'e yükselen takım sayısı 2028 yılında 32 olabilir.

2016'DA TAKIM SAYISI 24'E YÜKSELMİŞTİ

Uygulama hakkında bilgisi olan ve isminin açıklanmasını istemeyen bazı yetkililer Associated Press'e açıklamalarda bulundu. Konu hakkında çalışmaların başlatıldığı bilgisi verilirken, turnuvaya katılması hedeflenen takım sayısının da 32 olduğu kaydedildi. Organizasyonun 32 takımlı olması halinde, UEFA üyesi olan 55 ülkeden 23 tanesi turnuvaya katılamayacak.1960 yılında ilk defa gerçekleştirilen şampiyonaya katılan takım sayısı 8'di. Bu sayı 1992'de 16'ya, 2016 yılında da 24'e yükselmişti.