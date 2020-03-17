UEFA, Avrupa Şampiyonası'nı 1 yıl erteledi - Son Dakika
Son Dakika Spor UEFA, Avrupa Şampiyonası'nı 1 yıl erteledi - Son Dakika Spor

UEFA, Avrupa Şampiyonası'nı 1 yıl erteledi

6 saat önce

UEFA'nın acil koduyla 55 üye ülke federasyonuyla yaptığı telekonferans toplantı yarım saat önce başladı.

UEFA, Avrupa Şampiyonası'nı 1 yıl erteledi, System.String[]

UEFA'nın acil koduyla 55 üye ülke federasyonuyla yaptığı telekonferans toplantı yarım saat önce başladı. Alacağı önlemler doğrultusunda ilk kararını açıklayan UEFA, Avrupa Şampiyonası'nın korona virüs tehdidi nedeniyle 11 Haziran-11 Temmuz 2021 tarihinde oynanacağını belirtti. Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi için alınacak kararlar da toplantı sonrası belli olacak.


UEFA'nın kendisine üye ülke federasyonlarıyla yapacağı toplantı, saat 15.00 itibariyle başlarken, toplantının ilk gündem maddesi olan EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'yla ilgili karar da belli oldu. İlk olarak Norveç Futbol Federasyonu tarafından açıklanan karara göre, Avrupa Şampiyonası'nın korona virüs salgını nedeniyle 11 Haziran-11 Temmuz 2021 tarihlerinde oynanacağı belirtildi. Gündemin diğer maddeleriyle ilgili gelişmeler ise daha sonra belli olacak. UEFA, Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi maçlarıyla ilgili olarak genel durumu değerlendirip karar alacak.


Türkiye Futbol Federasyonu'nun gündemindeki ilk konu ise 30 Mayıs'ta Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak olan Şampiyonlar Ligi Finali. TFF, organizasyonla ilgili çekincelerini UEFA'ya aktarırken, bu maçlarla ilgili kararın, telekonferansla yapılacak olan toplantının ardından UEFA'nın kendi içinde yapacağı toplantıda belli olacağı öğrenildi. - İSTANBUL

Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 03:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

İtalya'da sağlık sistemi çöktü! Koronavirüs tespit edilen hastalar, hastane koridorlarında tedavi ediliyor
Koronavirüs sebebiyle kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgesi müracaatları randevusuz alınmayacak Son Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir: Hedef liglerin Haziran sonuna kadar bitirilmesi Erdoğan'ın Başdanışmanı Saraçoğlu, koronavirüse karşı koruyan sebzeleri anlattı
Tunceli'de Jandarma Arama Kurtarma timinin botu devrildi: 1 asker kayıp Tunceli'de Jandarma Arama Kurtarma timinin botu devrildi: 1 asker kayıp         
14:42
Rusya'da futbola koronavirüs ertelemesi! 10 Nisan'a kadar askıya alındı Rusya'da futbola koronavirüs ertelemesi! 10 Nisan'a kadar askıya alındı         
14:42
Garanti bankası ATM'lerden para çekme limitini 5 bin liraya çıkardı Garanti bankası ATM'lerden para çekme limitini 5 bin liraya çıkardı         
13:50
Son dakika: Koronavirüs salgını, Dünya Sağlık Örgütü'ne de bulaştı Son dakika: Koronavirüs salgını, Dünya Sağlık Örgütü'ne de bulaştı         
13:37
Koronavirüs nedeniyle Lübnan'da olağanüstü hal ilan edildi Koronavirüs nedeniyle Lübnan'da olağanüstü hal ilan edildi         
12:36
Beşiktaş, Tyler Boyd ve Kevin N'Koudou'nun, koronavirüs tedirginliği nedeniyle antrenmana çıkmak istemediği iddialarını yalanladı Beşiktaş, Tyler Boyd ve Kevin N'Koudou'nun, koronavirüs tedirginliği nedeniyle antrenmana çıkmak istemediği iddialarını yalanladı         
11:27
Okulların kapalı kalma durumu uzayacak mı? Bilim Kurulu üyesi yanıtladı Okulların kapalı kalma durumu uzayacak mı? Bilim Kurulu üyesi yanıtladı         
10:58
Son dakika: Adana'da 3 kişi koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı Son dakika: Adana'da 3 kişi koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı         
10:29
Kısa vadeli dış borç stoku Ocak'ta 123,6 milyar dolar olarak gerçekleşti Kısa vadeli dış borç stoku Ocak'ta 123,6 milyar dolar olarak gerçekleşti         
10:15
Çin'in Vuhan kentinde yalnızca 1 yeni koronavirüs vakası tespit edildi Çin'in Vuhan kentinde yalnızca 1 yeni koronavirüs vakası tespit edildi         
09:52
Fenerbahçe'nin eski hocası Zico'nun koronavirüs testi negatif çıktı Fenerbahçe'nin eski hocası Zico'nun koronavirüs testi negatif çıktı         
09:24
Bu markette eldiven takmayana ekmek satılmıyor Bu markette eldiven takmayana ekmek satılmıyor         
09:17
Oyuncu Kristofer Hivju, koronavirüse yakalandı Oyuncu Kristofer Hivju, koronavirüse yakalandı         
08:36
Sağlık Bakanı Koca, mikrofon dağıtılmadığı için sitem eden gazeteciden özür diledi Sağlık Bakanı Koca, mikrofon dağıtılmadığı için sitem eden gazeteciden özür diledi         
08:05
Trump, dünyanın bir numaralı sorunu haline gelen koronavirüse yeni isim taktı: Çin Virüsü Trump, dünyanın bir numaralı sorunu haline gelen koronavirüse yeni isim taktı: Çin Virüsü         
07:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2020 22:17:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: UEFA, Avrupa Şampiyonası'nı 1 yıl erteledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]