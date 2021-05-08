UEFA, Avrupa Süper Ligi'nin 9 kurucu takımına yaptırım uyguladı - Son Dakika
BBC

UEFA, Avrupa Süper Ligi'nin 9 kurucu takımına yaptırım uyguladı

08.05.2021 04:18
UEFA, Avrupa Süper Ligi'nin 9 kurucu takımına yaptırım uyguladı, System.String[]

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), Avrupa Süper Ligi'nin 12 kurucu takımındann dokuzuna yaptırım uyguladığını açıkladı.

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), Avrupa Süper Ligi'nin 12 kurucu takımından 9'una yaptırım uyguladığını açıkladı. Alınan karara göre bu 9 kulübün UEFA müsabakalarında elde edeceği bir sezonluk gelirlerinin yüzde 5'ine el konulacak.

UEFA'nın internet sitesinde yapılan yazılı açıklamada 9 takımın İngiliz takımları Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United ve Tottenham Hotspur; İtalyan takımları Milan ve İnter ile İspanyol Atletico Madrid olduğu belirtildi.

Ayrıca UEFA, kulüplerin bu girişimleri sebebiyle taraftarlarından, ulusal federasyonlar ile liglerden, diğer Avrupa kulüplerinden ve UEFA'dan özür dilediğini duyurdu.

9 kulüp, Süper Lig projesinin bir hata olduğunu kabul ederek, yapılan görüşmeler sonucunda UEFA'ya bazı taahhütlerde daha bulundu.

Bu taahhütlere göre her kulüp;

'Diğer 3 takımla ilgili karar daha sonra alınacak'

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, karara ilişkin yaptığı açıklamada, UEFA'nın bu taahhütlerle yoluna pozitif bir ruhla ilerlemek istediğini kaydetti.

Ödenecek cezaların UEFA kasasına girmeyeceğini belirten Ceferin, elde edilen gelirin altyapı yatırımları için harcanacağını söyledi.

Ceferin, 9 kulübün hatasını çabucak kabul ettiğini ancak diğer 3 takımla ilgili kararların daha sonra alınacağını aktardı.





Tepkiyle karşılanmıştı

İngiltere Premier Ligi'nden Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United ve Tottenham; İspanya La Liga'dan Atletico Madrid, Barcelona ve Real Madrid; İtalya Seria A'dan AC Milan, İnter Milan ve Juventus, Nisan ortasında 20 takımdan oluşacak Avrupa Süper Ligi'ni kurduklarını açıklamıştı.

UEFA, yerel lig ve federasyonlar ile taraftar grupları karara sert tepki göstermişti.

Ceferin, "Avrupa Süper Ligi'nde oynayacak oyuncuların Dünya Kupası ve Avrupa Futbol Şampiyonası'nda oynaması yasaklanacak" diye konuşmuştu.

Tepkilerin ardından kurucular arasında yer alan altı İngiliz kulübüyle birlikte İtalya'dan Milan ve Inter Milan ile İspanya'dan Atletico Madrid de ligden çekildiklerini açıklamıştı.

Manchester United Başkanı Joel Glazer, kulübün Avrupa Süper Ligi girişiminin neden olduğu "rahatsızlıktan dolayı özür dileriz" ifadesini kullanmıştı. Glazer, "Kökleri derinlerde olan geleneklere yeterince saygı göstermedik" demişti.

Inter tarafından yapılan açıklamada ise "Artık Süper Lig projesinin bir parçası değiliz. Taraftarlarımıza en iyi futbol tecrübesini sunmaya adanmış durumdayız" ifadeleri yer almıştı.

Atletico Madrid de bu projeye katılırken bulunan koşulların artık mevcut olmadığını ve projeden çekildiklerini duyurmuştu.

UEFA, Avrupa Süper Ligi'nin 9 kurucu takımına yaptırım uyguladı

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Son Dakika Dünya UEFA, Avrupa Süper Ligi'nin 9 kurucu takımına yaptırım uyguladı - Son Dakika Dünya

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