UEFA B-A Birleşik Kursu'nun ilk etabı tamamlandı - Son Dakika

UEFA B-A Birleşik Kursu'nun ilk etabı tamamlandı

UEFA Antrenörlük Sözleşmesi'nde yer alan ve UEFA'dan özel izin alınarak açılabilen UEFA B-A Birleşik Kursu'nun 4 Ağustos'ta başlayan ilk etabı sona erdi.

UEFA B-A Birleşik Kursu'nun ilk etabı tamamlandı, System.String[]

UEFA Antrenörlük Sözleşmesi'nde yer alan ve UEFA'dan özel izin alınarak açılabilen UEFA B-A Birleşik Kursu'nun 4 Ağustos'ta başlayan ilk etabı sona erdi.

Katılımcı sayısı UEFA'nın onay verdiği maksimum sayı olan 20 olarak belirlenen kursta; Ömer Kaner, Mehmet Ekşi, Nur Mustafa Gülen, Cezmi Turhan, Dr. Erden Or, Prof. Dr. Niyazi Eniseler, Doç. Dr. Fatih Derbent, Gülhan Gündüz, Doç. Dr. Mehmet Özçağlayan, Dr. Ziya Koruç, Necla Güngör Kıragası ve Serkan Emre Sefa eğitim verdi. Ayrıca Almanya Futbol Federasyonu Bavyera Eyaleti Baş Eğitimcisi Engin Yanova da Almanya'daki antrenörlük eğitimi ve genç oyuncu gelişimi modelleri hakkında bilgi aktardı.

Kursta her gün gerçekleştirilen pratik eğitimlerin yanı sıra maç ve performans analizi, öğretim metotları, kulüp yönetimi, spor psikolojisi, iletişim ve liderlik konularında dersler verildi. Kursiyerler kurs süresince teorik ve pratik sınavlara tabi tutuldu.

Bu kursa, en az 7 sezon en üst ligde forma giyen ve daha önceden alınmış bir antrenörlük belgesi bulunmayan profesyonel futbolcular katılabiliyor. 3 etaptan oluşan UEFA B-A Birleşik Kurs, bir sezon içine yayılan takvimde tamamlanacak. UEFA A ve UEFA B kurslarının programlarının birleşiminden oluşan bir müfredatı olan kurs süresince toplamda 131 saat teorik, 123 saat pratik eğitim verilecek. - İSTANBUL

Mustafa Gülen, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2020 16:18

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor UEFA B-A Birleşik Kursu'nun ilk etabı tamamlandı - Son Dakika Spor
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