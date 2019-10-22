Son Dakika Haberleri: UEFA B Antrenörlük Kursu, Erzurum'da yapılıyor
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UEFA B Antrenörlük Kursu, Erzurum'da yapılıyor

10 dakika önce

Türkiye Futbol Federasyonunca düzenlenen UEFA B Antrenörlük Kursu, Erzurum'da yapılıyor.

UEFA B Antrenörlük Kursu, Erzurum'da yapılıyor, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonunca düzenlenen UEFA B Antrenörlük Kursu, Erzurum'da yapılıyor.

Palandöken Dağı eteklerinde Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde Mehmet Ekşi ile Ömer Kaner'in yönetiminde eğitime alınan 30 kursiyer, iki etaptan oluşan eğitimin sonunda UEFA B diploması almaya hak kazanacak.

Kursa katılan Fenerbahçe'nin yardımcı antrenörü Volkan Demirel, gazetecilere yaptığı açıklamada, sertifika almak için kursa başladıklarını söyledi.

Türk futboluna hizmet etmek için çalışacağını belirten Demirel, "Hocamız bize en iyi şekilde yardımcı oluyor ve elinden geleni yapıyor." dedi.

Demirel, Fenerbahçe'de hizmet etmeye devam edeceğini ifade ederek, "Hedefim her zaman Fenerbahçe'ye ve Türk futboluna hizmet etmek olacak. Ersun hoca ve Başkanımız bu yönde bana çok değer veriyor. Ben de onların verdiği değeri ve önemi en iyi şekilde değerlendireceğimi düşünüyorum." diye konuştu.

Antrenör Ömer Kaner de futbolu bırakmış oyuncuların kursa katıldığını dile getirdi.

Futbolcuların kurs bitiminde antrenörlüğe adım atacaklarını vurgulayan Kaner, şöyle devam etti:

"Bu kurs çok elit bir şey çünkü futbolu yeni bırakan futbolcularımız burada. Onlar da antrenörlüğe ilk adımı atacaklar. Güzel şekilde başladık ve inşallah 12 günün sonunda kursumuzun ilk etabı sona erecek. İki etaptan oluşan kursun sonunda diplomayı almaya hak kazanan kursiyerler UEFA B diplomasının sahibi olacak. Hepsi birbirinden kaliteli insanlar."

Kaner, Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nin elverişli şartlara sahip olduğunu aktardı.

Fenerbahçe, Türkiye, Spor

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 06:00 Kaynak: AA
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