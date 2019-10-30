Son Dakika Haberleri: UEFA, Başakşehir oyuncusu İrfan Can Kahveci'nin asker selamına soruşturma başlattı
Son Dakika Spor UEFA, Başakşehir oyuncusu İrfan Can Kahveci'nin asker selamına soruşturma başlattı

UEFA, Başakşehir oyuncusu İrfan Can Kahveci'nin asker selamına soruşturma başlattı

1 saat önce

UEFA, Başakşehir oyuncusu İrfan Can Kahveci'nin Avrupa Ligi'nde Wolfsberger ile oynanan maçta yaptığı asker selamına soruşturma başlattı.

UEFA, Başakşehir oyuncusu İrfan Can Kahveci'nin asker selamına soruşturma başlattı, System.String[]

UEFA, Başakşehir oyuncusu İrfan Can Kahveci'nin Avrupa Ligi'nde Wolfsberger ile oynanan maçta yaptığı asker selamına soruşturma başlattı.


Başakşehir kulübü oyuncuları İrfan Can Kahveci ile ilgili soruşturma başlatıldığını sosyal medya hesaplarından duyurdu. Paylaşımda "UEFA, futbolcumuz İrfan Can Kahveci'nin, Wolfsberger maçında attığı gol sonrası sevincindeki asker selamına soruşturma başlattı" denildi.

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Spor

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 04:07 
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