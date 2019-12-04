Son Dakika Haberleri: UEFA Başkanı Aleksander Ceferin açıkladı! 'Eğer burnu uzunsa...'
Son Dakika Spor UEFA Başkanı Aleksander Ceferin açıkladı! 'Eğer burnu uzunsa...' - Son Dakika Spor

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin açıkladı! 'Eğer burnu uzunsa...'

7 saat önce

Spor Arena Dış Haber | VAR'dan rahatsız olduğunu belirten Ceferin, İngiliz Mirror gazetesine röportaj verdi ve çok konuşulacak sözler kullandı.

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin açıkladı! 'Eğer burnu uzunsa...', System.String[]

Spor Arena Dış Haber | VAR'dan rahatsız olduğunu belirten Ceferin, İngiliz Mirror gazetesine röportaj verdi ve çok konuşulacak sözler kullandı.


Ceferin, şöyle konuştu;


"VAR'ın da gelmesiyle artık bugünlerde burnun uzunsa ofsaytta kalıyorsun. 10-20 santim pozisyonlarda tolerans kullanmalıyız. Bunun için çalışıyoruz. VAR'ın büyük bir hayranı değilim. Gol oluyor, futbolcular sevinemiyor bile. Kenardan bekle, bekle diye ses geliyor. Şu an sistemden memnun değilim. Ancak geri alamayız... Şu anda sistemi iptal ediyoruz dersek bizi öldürürler. Daha iyisini yapmaya çalışacağız."


Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 05:06 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fatih Terim yedek kulübesinde çılgına döndü!
Taraftarlardan maç sonrası sert tepki: Yazıklar olsun Galatasaray-Tuzlaspor maçında gerginlik! Galatasaray 4 maçtır kazanamıyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2019 00:09:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: UEFA Başkanı Aleksander Ceferin açıkladı! 'Eğer burnu uzunsa...'
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]