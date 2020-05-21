UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'den net açıklama: 'Futbol değişmeyecek'

Koronavirüs nedeniyle futbolun geleceği birçok ülkede yavaş yavaş belli oluyor. Bu anlamda yeniden liglerin başlatılmasını isteyen UEFA Başkanı Aleksander Ceferin de çarpıcı bir açıklama yaptı. 52 yaşındaki futbol adamı kendisine yöneltilen 'Futbol değişecek mi' sorusuna, "Futbol, 1. Dünya Savaşı ve 2. Dünya Savaşı'ndan sonra değişmediği gibi, bu virüsün ardından da değişmeyecektir" yanıtını verdi. Ayrıca Ceferin şunları söyledi: "Finansal Fair-Play kurallarına uymayan kulüplere yaptırımlarımız olacak, bu değişmedi ancak FFP'yi geliştirmek de istiyoruz."

'Lüks vergisi olacak'

"FFP için ilk hamlemiz Lüks Vergisi getirmek olabilir. Bu fırtına dindiğinde, karaya ulaştığımızda ve hayatımız normale döndüğünde eski FFP kurallarına dönüş yapacağız. Bu ciddi bir durum ama şimdi geriliyor ve daha temkinli davranıyoruz. Virüs hakkında daha fazla şey biliyoruz ve genel olarak iyimser biriyim. İkinci ve üçüncü dalgaları, hatta beşinci dalgayı beklemek zorunda olduğumuz kıyamet görüşünü sevmiyorum."

'Geri geleceğinden eminim'

"Tanıdığınız insanların bir gün ölmesi muhtemel, ama bugün endişelenmemiz gerekiyor mu? Ben öyle düşünmüyorum. Hazırız ve yetkililerin tavsiyelerini takip edeceğiz. Bence, taraftarların olduğu eski, iyi futbolun çok yakında geri geleceğinden kesinlikle eminim." Öte yandan Avrupa'nın önemli liglerinden Almanya futbola yeniden başlamış, İtalya, İngiltere, İspanya ve Türkiye'de yeniden futbolun oynanması konusunda çok önemli adımlar atılmıştı.