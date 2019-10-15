UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'den uyarı niteliğinde açıklama!

Spor Arena/ DIŞ HABERLER - Sofya'da oynanan Bulgaristan - İngiltere maçına Bulgar tararftarların ırkçı tezahüratları damga vurdu. Statta ırkçı tezahüratların durması için anons yapıldı ve maç tatil edilme noktasına geldi. 90 dakika 6-0 İngiltere üstünlüğüyle son bulurken, Bulgaristan kötü bir prestij örneği verdi.



Bu bağlamda UEFA'dan Bulgaristan Futbol Federasyonu'na ağır bir ceza kararının iletilmesi bekleniyor.



Konu ile ilgili isim vermeden açıklama yapan Ceferin, "Milliyetçiliğin yükselişi beraberinde kabul edilemez davranışlara yol açtı." diyerek sözlerine şöyle devam etti:



"UEFA, Maçlarda ırkçılığın önüne geçmek adına Avrupa'da Irkçılığa Karşı Futbol (FARE) ile yakın ilişkiler içersinde. UEFA'nın yaptırımları maçlarımızda ırkçılığa karışanlara karşı uygulanır. UEFA, ırkçı davranıştan ötürü bir futbolcuya 10 maç men cezası veren tek kuruluştur. İnanın bana, UEFA bu illeti futboldan temizlemek için her şeyi yapmaktadır. Bu konudaki çabalarımız durmaksızın sürüyor ve her zaman için çözüm opsiyonlarımızı güçlendirmeliyiz"



"Bunun yanı sıra futbol ailesi, hükümetleriyle ve sivil toplum kuruluşlarıyla dayanışma içine girerek ırkçılığı marjinal hale getirmek ve onu toplumdan dışlamak mecburiyetindeler. Başlı başına futbol ailesi problemi çözemez. Yol almamız için birlikte mücadele vermemiz gerekiyor"