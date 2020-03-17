UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, 55 üye federasyon ile bugün yapılan telekonferansın ardından, "UEFA'nın bu süreci yönetmesi ve fedakarlık yapması önemliydi" dedi.



Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyanın birçok ülkesine yayılan korona virüs, hayatın her alanını olduğu gibi spor camiasını da olumsuz etkilemeye devam ediyor. UEFA'nın bugün telekonferans vasıtasıyla 55 üye federasyon ile yaptığı toplantının ardından tüm organizasyonlarını durdurma kararı aldı ve EURO 2020'yi 1 yıl erteledi.



Alınan kararların arından açıklamalarda bulunan UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, "Taraftarların, personelin ve oyuncuların sağlığı bizim bir numaralı önceliğimiz olmalı ve bu ruhla UEFA, yarışmaların bu sezonu güvenli bir şekilde tamamlayabilmeleri için bir dizi seçenek düzenledi. Avrupa futbolundaki meslektaşlarımın tepkisinden gurur duyuyorum. Gerçek bir işbirliği ruhu vardı, herkes en iyi sonucu elde etmek için bir şeyleri feda etmek zorunda olduklarını kabul etti" dedi.



"Hayati fonların etkilenmemesi için elimizden geleni yapacağız"



Ceferin, "Avrupa futbolunun yönetim organı olarak UEFA'nın bu süreci yönetmesi ve fedakarlık yapması önemliydi. EURO 2020, UEFA için büyük bir maliyete sahiptir, ancak 55 ülkemizde kadın futbolu ve futbolun gelişimi için hayati fonların etkilenmemesini sağlamak için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.



"Dayanışma ve birlik gösterdik"



Bugünkü çalışmalar için tüm paydaşlara teşekkür eden Ceferin, "55 ulusal federasyon, başkanları ve genel sekreterleri ile yürütme komitesindeki meslektaşlarıma destek ve akıllıca kararları için gönülden teşekkür ederim. İnce detaylar önümüzdeki haftalarda ele alınacak, ancak temel ilkeler üzerinde anlaşmaya varıldı ve bu ileriye doğru atılmış önemli bir adım. Hepimiz sorumlu liderler olduğumuzu gösterdik. Dayanışma ve birlik gösterdik" ifadelerini kullandı.



Yeni tarih 11 Haziran - 11 Temmuz 2021



Ceferin, UEFA EURO 2020'nin 12 Haziran - 12 Temmuz 2020 tarihleri arasında Avrupa'da on iki şehirde gerçekleşmesinin planlandığını hatırlatarak, "Önerilen yeni tarihler 11 Haziran - 11 Temmuz 2021'dir. UEFA mevcut bilet sahiplerine 2021 turnuvasında biletlerinin ve paketlerinin değerini tam olarak iade edilecektir. Önümüzdeki ay içinde, geri ödeme süreci hakkında daha fazla bilgi iletilecektir" dedi. - İSTANBUL