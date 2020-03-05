UEFA Başkanı Ceferin'den EURO 2020 ve corona virüs açıklaması! - Son Dakika
Son Dakika Spor UEFA Başkanı Ceferin'den EURO 2020 ve corona virüs açıklaması! - Son Dakika Spor

UEFA Başkanı Ceferin'den EURO 2020 ve corona virüs açıklaması!

6 saat önce

12 Haziran'da başlayacak EURO 2020 finalleri öncesinde koronavirüs salgını panik yaratırken, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin konu hakkında açıklama yaptı.

UEFA Başkanı Ceferin'den EURO 2020 ve corona virüs açıklaması!, System.String[]

12 Haziran'da başlayacak EURO 2020 finalleri öncesinde koronavirüs salgını panik yaratırken, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin konu hakkında açıklama yaptı.


EURO 2020'nin ertelenmesinin söz konusu olmadığını belirten Ceferin, "Koronavirüs ciddi bir durum. Başa çıkmamız gereken durumlardan bir tanesi, birçok organizasyon yapıyoruz. Ben iyimserim. EURO 2020 başlamadan her şey kontrol altına alınacaktır, endişeli değilim" dedi.


Maçların seyircisiz oyanmasının gündeme gelip gelmeyeceği sorulurken, "Bu konuda kendimize güveniyoruz, şu anda endişeli değiliz. Seyircisiz oynama konusunu düşünmek bile istemiyorum. Çünkü her şeyin aynen planlandığı gibi olacağından eminiz. Durumu doğru bir şekilde değerlendirirseniz sakin olursunuz ve panik yapmadan ciddi bir şekilde ilerleyebilirsiniz." ifadelerini kullandı(Sporx)


Koronavirüs, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 09:59 
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