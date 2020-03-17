UEFA Başkanı Ceferin: EURO 2020'yi ertelemek tek seçeneğimizdi - Son Dakika
Son Dakika Spor UEFA Başkanı Ceferin: EURO 2020'yi ertelemek tek seçeneğimizdi - Son Dakika Spor

UEFA Başkanı Ceferin: EURO 2020'yi ertelemek tek seçeneğimizdi

6 saat önce

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) 1 yıl ertelendiğini açıkladı.

UEFA Başkanı Ceferin: EURO 2020'yi ertelemek tek seçeneğimizdi, System.String[]

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) 1 yıl ertelendiğini açıkladı. Organizasyonun 11 Haziran - 11 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapılacağı duyuruldu.

Ceferin, erteleme kararı sonrası açıklamalarda bulundu. EURO 2020'nin 2021 yılına ertelenmesiyle ilgili olarak Ceferin, "Hepimiz biliyoruz ki Avrupa'daki bu korkunç virüs, yaşamı oldukça zorlu bir hale getirdi. Şu an için EURO 2020'yi ertelemek tek seçeneğimizdi. EURO 2020'yi ertelemek, yerel lig ve kulüpler düzeyindeki diğer uluslararası turnuvalarda sezonu bitirebilmek için de tek seçeneğimizdi. Şu an için bütün olarak futbolu ve hem oyuncuların, hem de taraftarların sağlığını düşünmeliyiz. Bu nedenle bu 55 ülkenin tamamının da desteğiyle bu kararı aldık" dedi.


- İstanbul
Futbol, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 05:40 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Erdoğan'ın Başdanışmanı Saraçoğlu, koronavirüse karşı koruyan sebzeleri anlattı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan Doç. Dr. Oytun Erbaş'ın tuzlu su önerisine yanıt: Virüs, tuzlu suda daha çok yaşayabilir Juventus'un Fransız yıldızı Matuidi koronavirüse yakalandı
Hertha Berlin'de bir oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı Hertha Berlin'de bir oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı         
13:31
Koronavirüse karşı nasıl beslenmeliyiz? Diyetisyen yanıtladı Koronavirüse karşı nasıl beslenmeliyiz? Diyetisyen yanıtladı         
13:19
Son dakika: Adalet Bakanı Gül: Karantina kararına uymamak suçtur Son dakika: Adalet Bakanı Gül: Karantina kararına uymamak suçtur         
13:08
Ergin Ataman'dan koronavirüs tepkisi: Fatih Terim'in açıklamalarına bile değer verilmedi Ergin Ataman'dan koronavirüs tepkisi: Fatih Terim'in açıklamalarına bile değer verilmedi         
12:35
İstanbul Barosu, her gün güncel olarak şehirdeki adliyelerde koronavirüs nedeniyle ertelenen duruşmaları yayınlıyor İstanbul Barosu, her gün güncel olarak şehirdeki adliyelerde koronavirüs nedeniyle ertelenen duruşmaları yayınlıyor         
12:24
Koronavirüs şüphesi bulunan Bifouma'nın test sonucu negatif çıktı Koronavirüs şüphesi bulunan Bifouma'nın test sonucu negatif çıktı         
12:21
İran'dan mahkumlar için önemli koronavirüs kararı: 85 bin mahkum serbest bırakıldı İran'dan mahkumlar için önemli koronavirüs kararı: 85 bin mahkum serbest bırakıldı         
11:36
Asılsız koronavirüs paylaşımları yapan vatandaş, gazetecilere gülerek poz verdi Asılsız koronavirüs paylaşımları yapan vatandaş, gazetecilere gülerek poz verdi         
11:35
Ankara Büyükşehir Belediyesi, kiracıların borçlarını 2 ay süreyle ertelendi Ankara Büyükşehir Belediyesi, kiracıların borçlarını 2 ay süreyle ertelendi         
11:28
Beşiktaş, Tyler Boyd ve Kevin N'Koudou'nun, koronavirüs tedirginliği nedeniyle antrenmana çıkmak istemediği iddialarını yalanladı Beşiktaş, Tyler Boyd ve Kevin N'Koudou'nun, koronavirüs tedirginliği nedeniyle antrenmana çıkmak istemediği iddialarını yalanladı         
11:27
Koronavirüs yüzünden İstanbul'da toplu taşıma kullanım oranı yüzde 44 seviyesine düştü Koronavirüs yüzünden İstanbul'da toplu taşıma kullanım oranı yüzde 44 seviyesine düştü         
11:05
Çin Süper Ligi, 18 Nisan'da yeniden başlayacak Çin Süper Ligi, 18 Nisan'da yeniden başlayacak         
10:57
Yurt dışından geleceklerin karantinada tutulacağı yurtta güvenlik önlemleri alındı Yurt dışından geleceklerin karantinada tutulacağı yurtta güvenlik önlemleri alındı         
10:43
Son dakika: Adana'da 3 kişi koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı Son dakika: Adana'da 3 kişi koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı         
10:29
Kısa vadeli dış borç stoku Ocak'ta 123,6 milyar dolar olarak gerçekleşti Kısa vadeli dış borç stoku Ocak'ta 123,6 milyar dolar olarak gerçekleşti         
10:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2020 00:12:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: UEFA Başkanı Ceferin: EURO 2020'yi ertelemek tek seçeneğimizdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]