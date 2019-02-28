Uefa, Beşiktaş'ın Portekizli Futbolcusu Ricardo Quaresma'ya 3 Maç Men Cezası Verdi.
6 dakika önce
UEFA, Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Ricardo Quaresma'ya 3 maç men cezası verdi.
UEFA, Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Ricardo Quaresma'ya 3 maç men cezası verdi.
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 09:03 Kaynak: AA
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