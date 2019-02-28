Son Dakika Haberleri: Uefa, Beşiktaş'ın Portekizli Futbolcusu Ricardo Quaresma'ya 3 Maç Men Cezası Verdi.

Uefa, Beşiktaş'ın Portekizli Futbolcusu Ricardo Quaresma'ya 3 Maç Men Cezası Verdi.

6 dakika önce

UEFA, Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Ricardo Quaresma'ya 3 maç men cezası verdi.

Uefa, Beşiktaş'ın Portekizli Futbolcusu Ricardo Quaresma'ya 3 Maç Men Cezası Verdi., System.String[]
UEFA, Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Ricardo Quaresma'ya 3 maç men cezası verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 09:03 Kaynak: AA

Ricardo Quaresma, Beşiktaş, Yenikadinda Gösterme, Spor
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