Uefa, Beşiktaş'ın Portekizli Oyuncusu Ricardo Quaresma'ya Avrupa Ligi'ndeki Malmö Maçında Kırmızı...
1 saat önce
IHAAW210515-SPO/28-02-2019- UEFA, Beşiktaş'ın Portekizli oyuncusu Ricardo Quaresma'ya Avrupa Ligi'ndeki Malmö maçında kırmızı kart gördüğü için 3 maç ceza verildiğini açıkladı.
IHAAW210515-SPO/28-02-2019
- UEFA, Beşiktaş
'ın Portekizli oyuncusu Ricardo Quaresma
'ya Avrupa
Ligi'ndeki Malmö
maçında kırmızı kart gördüğü için 3 maç ceza verildiğini açıkladı. 28.02.2019 21: 05: 15 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 09:11 Kaynak: İHA
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