Son Dakika Haberleri: Uefa, Beşiktaş'ın Portekizli Oyuncusu Ricardo Quaresma'ya Avrupa Ligi'ndeki Malmö Maçında Kırmızı...

Uefa, Beşiktaş'ın Portekizli Oyuncusu Ricardo Quaresma'ya Avrupa Ligi'ndeki Malmö Maçında Kırmızı...

1 saat önce

IHAAW210515-SPO/28-02-2019- UEFA, Beşiktaş'ın Portekizli oyuncusu Ricardo Quaresma'ya Avrupa Ligi'ndeki Malmö maçında kırmızı kart gördüğü için 3 maç ceza verildiğini açıkladı.

Uefa, Beşiktaş'ın Portekizli Oyuncusu Ricardo Quaresma'ya Avrupa Ligi'ndeki Malmö Maçında Kırmızı..., System.String[]
IHAAW210515-SPO/28-02-2019

- UEFA, Beşiktaş'ın Portekizli oyuncusu Ricardo Quaresma'ya Avrupa Ligi'ndeki Malmö maçında kırmızı kart gördüğü için 3 maç ceza verildiğini açıkladı. 28.02.2019 21: 05: 15 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 09:11 Kaynak: İHA

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