UEFA Bölgeler Kupası Finallerinin Kura Çekimi Yapıldı
1 saat önce
UEFA Bölgeler Kupası (Regions Cup) finallerinin kura çekimi gerçekleştirildi.
UEFA Bölgeler Kupası (Regions Cup) finallerinin kura çekimi gerçekleştirildi. Türkiye Futbol
Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, finallerde Türkiye'yi temsil edecek olan İstanbul
Karması, A Grubu'nda Almanya
'dan Bavyera
Karması, Slovakya
'dan Batı Slovakya Karması ve Fransa
'dan Normandiya
Ligi Karması ile eşleşti.
İki grupta toplam 8 takımın katılacağı finallere, Almanya ev sahipliği yapacak. Grup maçları 18, 20, 23 Haziran'da, grup liderlerinin karşılaşacağı final ise 26 Haziran'da oynanacak.
İstanbul Bölge Karması, UEFA Regions Cup eleme turunda Bulgaristan
, Belarus
ve Galler
temsilcilerini yenerek finallere katılmaya hak kazanmıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 01:38 Kaynak: AA
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