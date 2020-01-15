UEFA'da 2019'un en iyileri belli oldu - Son Dakika
Son Dakika Spor UEFA'da 2019'un en iyileri belli oldu - Son Dakika Spor

UEFA'da 2019'un en iyileri belli oldu

6 saat önce

UEFA, futbolseverlerin oylamasıyla belirlenen Avrupa futbolunda 2019'un en iyi 11'ini açıkladı.

UEFA'da 2019'un en iyileri belli oldu, System.String[]

UEFA, futbolseverlerin oylamasıyla belirlenen Avrupa futbolunda 2019'un en iyi 11'ini açıkladı.

Bu sene 19'uncu kez yapılan oylama sonucunda UEFA'da 2019 yılının en iyi 11'i belli oldu. UEFA'dan konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre; Avrupa futbolunun 2019 yılındaki en iyi 11'i 2 milyondan fazla futbolseverin oyları ile belirlenirken, 11'de 2019 UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool'dan 5, Barcelona ve Juventus'tan 2'şer ile Bayern Münih ve Manchester City'den 1'er isim yer aldı. Kadroda geçtiğimiz sezonun UEFA Şampiyonlar Ligi finalisti Tottenham'dan ise oyuncu yer almadı.

Juventus'un Portekizli yıldız oyuncusu Cristiano Ronaldo 14'üncü kez 11'de yer alırken, Barcelona'nın Arjantinli süper yıldızı Lionel Messi ise 11'inci kez kadroya adını yazdırdı.

UEFA tarafından açıklanan yılın 11'inde şu isimler yer aldı:

KALECİ: Alisson Becker (Liverpool)

SAVUNMA: Trent Alexander-Arnold, Virgil van Dijk, Andy Robertson (Liverpool), Matthijs de Ligt (Juventus)

ORTA SAHA: Frenkie de Jong (Barcelona), Kevin de Bruyne (Manchester City)

FORVET: Lionel Messi (Barcelona), Cristiano Ronaldo (Juventus), Robert Lewandowski (Bayern Münih), Sadio Mane (Liverpool)


Liverpool, Juventus, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 06:32 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Yılın en iyi 11'ine Liverpool damga vurdu!
Meryem Boz, Olimpiyat Elemeleri'nin MVP'si seçildi Ricardo Rodriguez, PSV'yi reddedip Fenerbahçe'yi seçti İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Ali Koç'a sert sözler: Şampiyonluğumuzu çaldınız

Son Dakika Haberleri
00:42 Morabanc Andorra 63-69 TOFAŞ - Son Dakika Spor
00:42 Türk Telekom Başantrenörü Burak Gören: "Gruptan çıkmayı garantiledik" - Son Dakika Spor
00:37 Schalke 04, Jean-Clair Todibo'yu sezon sonuna kadar kiraladı - Son Dakika Spor
00:22 Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal: "Çabuk gol yedik" - Son Dakika Spor
00:17 Galatasaray'da Rizespor maçı sonrası büyük tepki: "Bu 'Zorlu' kafası" - Son Dakika Spor
00:04 Ricardo Rodriguez, PSV'yi reddedip Fenerbahçe'yi seçti - Son Dakika Spor
23:46 İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Ali Koç'a sert sözler: Şampiyonluğumuzu çaldınız - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2020 01:03:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: UEFA'da 2019'un en iyileri belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]