UEFA'da yılın futbolcusu adayları açıklandı
51 dakika önce
2019 Avrupa Yılın Futbolcusu Ödülü adayları 10 kişiden 3 kişiye düşürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 05:37 Kaynak: DHA
2019 Avrupa
Yılın Futbolcusu Ödülü adayları 10 kişiden 3 kişiye düşürüldü. Bu yıl 9'uncu kez verilecek olan ödül için Lionel Messi
(Barcelona
), Cristiano Ronaldo
(Juventus
) ve Virgil van Dijk (Liverpool
) yarışacak.
UEFA, 2018-2019 sezonu Avrupa'da Yılın Futbolcusu Ödülü adaylarını açıkladı. UEFA üyesi 55 ülkeden basın mensupları ile geçen sezon Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi gruplarında mücadele eden takımları çalıştıran 80 teknik adam tarafından belirlenen listede Arjantinli Lionel Messi, Portekizli Cristiano Ronaldo ve Hollandalı Virgil Van
Dijk yer aldı.
Ödülü almaya hak kazanan oyuncu, 29 Ağustos'ta Monaco'da düzenlenecek UEFA Şampiyonlar Ligi
grup kura çekimi sırasında duyurulacak.
- İstanbul
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